https://ria.ru/20240507/rossiya-1944546480.html
Путин поручил повысить уровень удовлетворенности граждан госорганизациями
Путин поручил повысить уровень удовлетворенности граждан госорганизациями - РИА Новости, 07.05.2024
Путин поручил повысить уровень удовлетворенности граждан госорганизациями
Президент России Владимир Путин поручил повысить к 2030 году уровень удовлетворенности граждан работой государственных организаций культуры, следует из... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T20:46
2024-05-07T20:46
2024-05-07T23:04
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944427401_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_e6688b0240fb75ec0ee9180e27dfd110.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил повысить к 2030 году уровень удовлетворенности граждан работой государственных организаций культуры, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля. "Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности":.. повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества", - говорится в тексте указа.
https://ria.ru/20240401/putin-1937088267.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944427401_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f906a1deb0dbc481ed5a8c7ec33a1b29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил повысить уровень удовлетворенности граждан госорганизациями
Путин поручил повысить уровень удовлетворенности граждан работой госорганизаций