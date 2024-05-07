https://ria.ru/20240507/rossiya-1944546480.html

Путин поручил повысить уровень удовлетворенности граждан госорганизациями

Путин поручил повысить уровень удовлетворенности граждан госорганизациями - РИА Новости, 07.05.2024

Путин поручил повысить уровень удовлетворенности граждан госорганизациями

Президент России Владимир Путин поручил повысить к 2030 году уровень удовлетворенности граждан работой государственных организаций культуры, следует из... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T20:46

2024-05-07T20:46

2024-05-07T23:04

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил повысить к 2030 году уровень удовлетворенности граждан работой государственных организаций культуры, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля. "Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности":.. повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества", - говорится в тексте указа.

https://ria.ru/20240401/putin-1937088267.html

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общество, россия, владимир путин