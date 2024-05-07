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Путин поручил повысить уровень удовлетворенности граждан госорганизациями - РИА Новости, 07.05.2024
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20:46 07.05.2024 (обновлено: 23:04 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/rossiya-1944546480.html
Путин поручил повысить уровень удовлетворенности граждан госорганизациями
Путин поручил повысить уровень удовлетворенности граждан госорганизациями - РИА Новости, 07.05.2024
Путин поручил повысить уровень удовлетворенности граждан госорганизациями
Президент России Владимир Путин поручил повысить к 2030 году уровень удовлетворенности граждан работой государственных организаций культуры, следует из... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T20:46
2024-05-07T23:04
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил повысить к 2030 году уровень удовлетворенности граждан работой государственных организаций культуры, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля. "Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности":.. повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества", - говорится в тексте указа.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил повысить уровень удовлетворенности граждан госорганизациями

Путин поручил повысить уровень удовлетворенности граждан работой госорганизаций

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкИзбранный президент РФ Владимир Путин
Избранный президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Избранный президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил повысить к 2030 году уровень удовлетворенности граждан работой государственных организаций культуры, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля.
"Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности":.. повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества", - говорится в тексте указа.
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