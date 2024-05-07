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Путин поручил снизить продолжительность временной нетрудоспособности - РИА Новости, 07.05.2024
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20:39 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/rossiya-1944528570.html
Путин поручил снизить продолжительность временной нетрудоспособности
Путин поручил снизить продолжительность временной нетрудоспособности - РИА Новости, 07.05.2024
Путин поручил снизить продолжительность временной нетрудоспособности
Президент РФ Владимир Путин поручил снизить к 2030 году суммарную продолжительность временной нетрудоспособности граждан в трудоспособном возрасте, следует из... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T20:39
2024-05-07T20:39
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил снизить к 2030 году суммарную продолжительность временной нетрудоспособности граждан в трудоспособном возрасте, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля. "Снижение к 2030 году суммарной продолжительности временной нетрудоспособности граждан в трудоспособном возрасте на основе формирования здорового образа жизни, создания условий для своевременной профилактики заболеваний и привлечения граждан к систематическим занятиям спортом", - говорится в тексте указа.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил снизить продолжительность временной нетрудоспособности

В РФ снизят срок временной нетрудоспособности граждан в трудоспособном возрасте

© iStock.com / HispanolisticСотрудник компании в офисе
Сотрудник компании в офисе - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© iStock.com / Hispanolistic
Сотрудник компании в офисе. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил снизить к 2030 году суммарную продолжительность временной нетрудоспособности граждан в трудоспособном возрасте, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля.
"Снижение к 2030 году суммарной продолжительности временной нетрудоспособности граждан в трудоспособном возрасте на основе формирования здорового образа жизни, создания условий для своевременной профилактики заболеваний и привлечения граждан к систематическим занятиям спортом", - говорится в тексте указа.
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