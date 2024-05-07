https://ria.ru/20240507/rossiya-1944528570.html

Путин поручил снизить продолжительность временной нетрудоспособности

Путин поручил снизить продолжительность временной нетрудоспособности - РИА Новости, 07.05.2024

Путин поручил снизить продолжительность временной нетрудоспособности

Президент РФ Владимир Путин поручил снизить к 2030 году суммарную продолжительность временной нетрудоспособности граждан в трудоспособном возрасте, следует из... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T20:39

2024-05-07T20:39

2024-05-07T20:39

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил снизить к 2030 году суммарную продолжительность временной нетрудоспособности граждан в трудоспособном возрасте, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля. "Снижение к 2030 году суммарной продолжительности временной нетрудоспособности граждан в трудоспособном возрасте на основе формирования здорового образа жизни, создания условий для своевременной профилактики заболеваний и привлечения граждан к систематическим занятиям спортом", - говорится в тексте указа.

https://ria.ru/20231015/rf-1902882274.html

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общество, россия, владимир путин