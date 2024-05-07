https://ria.ru/20240507/rossiya-1944503467.html

На Украине пожаловались на доминирование России в соцсетях

На Украине пожаловались на доминирование России в соцсетях - РИА Новости, 07.05.2024

На Украине пожаловались на доминирование России в соцсетях

Руководитель украинского центра противодействия дезинформации при совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Андрея Коваленко пожаловался, что Россия доминирует... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T18:49

2024-05-07T18:49

2024-05-07T18:51

специальная военная операция на украине

технологии

украина

россия

совет национальной безопасности и обороны украины

tiktok

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Руководитель украинского центра противодействия дезинформации при совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Андрея Коваленко пожаловался, что Россия доминирует над Украиной в информационном пространстве, в пример он привел соцсеть TikTok. "Россия доминирует над нами в TikTok из-за масштабов своей деятельности... Россияне начали планомерно работать в TikTok и успешно используют эту платформу", - цитирует Коваленко агентство Блумберг. Коваленко при этом бездоказательно обвинил Россию в якобы начавшейся масштабной кампанию по дискредитации Владимира Зеленского из-за того, что у того скоро кончаются полномочия. Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что полномочия Зеленского истекают в ночь на 21 мая и не могут быть продлены. Пресс-бюро СВР, в свою очередь, отмечало, что Зеленский явно начинает проигрывать борьбу за умы и сердца жителей Украины, его легитимность после 20 мая полностью утрачивается. Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркивая, что на этом вопросе следует поставить точку. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, в Кремле будут анализировать ситуацию в связи с истечением в мае срока полномочий Зеленского, чтобы заявить о своей позиции. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся на Украине под стражей по подозрению в госизмене, в конце апреле заявлял, что киевские власти ожидают крайне негативного развития событий в стране в мае, о чем, по его мнению, свидетельствует усиливающаяся цензура в отношении соцсетей. В середине апреля центр противодействия дезинформации СНБО Украины сообщал, что в стране заблокированы первые 24 из 83 TikTok-каналов, якобы "распространяющих российскую пропаганду". На его сайте был опубликован список из 83 каналов. В него попали, в частности, ria_novosti, simonyan.m, russian_rt, sputnik_news, sputnik.by, vesti.ru, tvrussia1, ntvru, nbaskov, fkirkorov, rosgaz, izvestia_ru. Тем временем TikTok-канал РИА Новости сейчас насчитывает 2 миллиона подписчиков, simonyan.m - почти 623 тысячи, russian_rt - более 305 тысяч, sputnik_news, - 71 тысячу, sputnik.by - почти 308 тысяч, vesti.ru - более 663 тысяч. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance.

https://ria.ru/20230918/polsha-1896876604.html

https://ria.ru/20240102/vyzov-1919422780.html

https://ria.ru/20240401/svo-1937041355.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, украина, россия, совет национальной безопасности и обороны украины, tiktok