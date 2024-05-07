https://ria.ru/20240507/rossiya-1944441912.html
Запад не сможет сломать Россию, заявил госсекретарь Союзного государства
Запад не сможет сломать Россию, заявил госсекретарь Союзного государства - РИА Новости, 07.05.2024
Запад не сможет сломать Россию, заявил госсекретарь Союзного государства
Запад во взаимодействии с Россией выбирает давление, но у него не получится ее сломать, заявил во вторник государственный секретарь Союзного государства Дмитрий РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T15:52
2024-05-07T15:52
2024-05-07T15:52
политика
россия
владимир путин
дмитрий мезенцев
инаугурация владимира путина — 2024
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Запад во взаимодействии с Россией выбирает давление, но у него не получится ее сломать, заявил во вторник государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Владимир Путин официально вступил в должность во вторник. Церемонию инаугурации российского лидера транслировали мировые СМИ. "...Запад выбрал единственную форму взаимодействия с Россией - давление, и определение того рубежа, после которого Россия не сможет, по их мнению, определять свою самостоятельную политику, формировать свои планы вместе со своими союзниками, в том числе с Республикой Беларусь", - сказал Мезенцев журналистам. Он добавил, что у Запада не будет возможности сломать Россию, потому что "наша история и ныне сплоченность многомиллионного, многонационального народа таковы, что это есть фундамент нашего движения вперед и ресурс, который никакими санкциями сломать невозможно". По мнению госсекретаря, Запад усложнил работу российской экономики, присутствует "определенное информационное, политическое да и психологическое давление, но от этого мы становимся только сильнее и увереннее". Говоря об инаугурации президента России Владимира Путина, Мезенцев подчеркнул, что сегодняшний день - особый, и масштаб этого события трудно переоценить. "Глава российского государства Владимир Владимирович Путин, получив беспрецедентную поддержку россиян, определяет новые задачи нашего развития", - заключил он. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года.
https://ria.ru/20240507/putin-1944420890.html
https://ria.ru/20240507/putin-1944335029.html
https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, дмитрий мезенцев, инаугурация владимира путина — 2024
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Мезенцев, Инаугурация Владимира Путина — 2024
Запад не сможет сломать Россию, заявил госсекретарь Союзного государства
Мезенцев: Запад выбирает давление на Россию, но у него не получится сломать ее
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Запад во взаимодействии с Россией выбирает давление, но у него не получится ее сломать, заявил во вторник государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
Владимир Путин
официально вступил в должность во вторник. Церемонию инаугурации российского лидера транслировали мировые СМИ.
"...Запад выбрал единственную форму взаимодействия с Россией - давление, и определение того рубежа, после которого Россия не сможет, по их мнению, определять свою самостоятельную политику, формировать свои планы вместе со своими союзниками, в том числе с Республикой Беларусь", - сказал Мезенцев журналистам.
Он добавил, что у Запада не будет возможности сломать Россию, потому что "наша история и ныне сплоченность многомиллионного, многонационального народа таковы, что это есть фундамент нашего движения вперед и ресурс, который никакими санкциями сломать невозможно".
По мнению госсекретаря, Запад усложнил работу российской экономики, присутствует "определенное информационное, политическое да и психологическое давление, но от этого мы становимся только сильнее и увереннее".
Говоря об инаугурации президента России Владимира Путина, Мезенцев подчеркнул, что сегодняшний день - особый, и масштаб этого события трудно переоценить. "Глава российского государства Владимир Владимирович Путин, получив беспрецедентную поддержку россиян, определяет новые задачи нашего развития", - заключил он.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года.