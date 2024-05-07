https://ria.ru/20240507/rossiya-1944441912.html

Запад не сможет сломать Россию, заявил госсекретарь Союзного государства

Запад не сможет сломать Россию, заявил госсекретарь Союзного государства - РИА Новости, 07.05.2024

Запад не сможет сломать Россию, заявил госсекретарь Союзного государства

Запад во взаимодействии с Россией выбирает давление, но у него не получится ее сломать, заявил во вторник государственный секретарь Союзного государства Дмитрий РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T15:52

2024-05-07T15:52

2024-05-07T15:52

политика

россия

владимир путин

дмитрий мезенцев

инаугурация владимира путина — 2024

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Запад во взаимодействии с Россией выбирает давление, но у него не получится ее сломать, заявил во вторник государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Владимир Путин официально вступил в должность во вторник. Церемонию инаугурации российского лидера транслировали мировые СМИ. "...Запад выбрал единственную форму взаимодействия с Россией - давление, и определение того рубежа, после которого Россия не сможет, по их мнению, определять свою самостоятельную политику, формировать свои планы вместе со своими союзниками, в том числе с Республикой Беларусь", - сказал Мезенцев журналистам. Он добавил, что у Запада не будет возможности сломать Россию, потому что "наша история и ныне сплоченность многомиллионного, многонационального народа таковы, что это есть фундамент нашего движения вперед и ресурс, который никакими санкциями сломать невозможно". По мнению госсекретаря, Запад усложнил работу российской экономики, присутствует "определенное информационное, политическое да и психологическое давление, но от этого мы становимся только сильнее и увереннее". Говоря об инаугурации президента России Владимира Путина, Мезенцев подчеркнул, что сегодняшний день - особый, и масштаб этого события трудно переоценить. "Глава российского государства Владимир Владимирович Путин, получив беспрецедентную поддержку россиян, определяет новые задачи нашего развития", - заключил он. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года.

https://ria.ru/20240507/putin-1944420890.html

https://ria.ru/20240507/putin-1944335029.html

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, дмитрий мезенцев, инаугурация владимира путина — 2024