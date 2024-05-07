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СМИ раскрыли, где НАТО крупно проиграла России - РИА Новости, 07.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:46 07.05.2024 (обновлено: 15:47 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/rossiya-1944438399.html
СМИ раскрыли, где НАТО крупно проиграла России
СМИ раскрыли, где НАТО крупно проиграла России - РИА Новости, 07.05.2024
СМИ раскрыли, где НАТО крупно проиграла России
Россия в несколько раз превосходит Североатлантический альянс по объему производства боеприпасов, пишет The Japan Times. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T15:46
2024-05-07T15:47
специальная военная операция на украине
технологии
россия
украина
германия
владимир путин
нато
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Россия в несколько раз превосходит Североатлантический альянс по объему производства боеприпасов, пишет The Japan Times."Сейчас она (Россия – прим. ред.) производит почти в три раза больше боеприпасов, чем НАТО, в том числе больше ракет, чем до начала конфликта", — поясняет автор статьи.В статье отмечается, что беспрецедентные санкции Запада не подорвали российскую экономику. Наоборот, союзники Украины столкнулись с экономическими проблемами из-за отказа от российских энергоносителей. Так, Германия, бывшая мощнейшей экономической державой Евросоюза, превратилась в страну с наихудшими показателями среди развитых экономик, пишет издание.По мнению автора, возможное решение об изъятии российских замороженных активов создаст опасный прецедент в международном праве и нанесет удар по авторитету Европы как "поборника мирового порядка, основанного на правилах". Это станет для других стран тревожным сигналом - их деньги не в безопасности на Западе, что еще больше укрепит стимул государств искать альтернативы западным институтам и валютам. Если эта тенденция сохранится, то финансово-санкционный арсенал Запада значительно ослабнет, заключает он.После начала спецоперации на Украине зарубежные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, вводимые рестрикции наносят серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Россия справляется с их последствиями, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны.
https://ria.ru/20240507/vsu-1944350619.html
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технологии, россия, украина, германия, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Украина, Германия, Владимир Путин, НАТО
СМИ раскрыли, где НАТО крупно проиграла России

JT: Россия производит втрое больше боеприпасов, чем НАТО

© РИА Новости / Александр Мельников | Перейти в медиабанкТяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" ведет боевую стрельбу на полигоне "Шиханы" 33 ЦНИИ РХБЗ ВС РФ в Саратовской области
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А Солнцепек ведет боевую стрельбу на полигоне Шиханы 33 ЦНИИ РХБЗ ВС РФ в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Александр Мельников
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Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" ведет боевую стрельбу на полигоне "Шиханы" 33 ЦНИИ РХБЗ ВС РФ в Саратовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Россия в несколько раз превосходит Североатлантический альянс по объему производства боеприпасов, пишет The Japan Times.
"Сейчас она (Россия – прим. ред.) производит почти в три раза больше боеприпасов, чем НАТО, в том числе больше ракет, чем до начала конфликта", — поясняет автор статьи.
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В статье отмечается, что беспрецедентные санкции Запада не подорвали российскую экономику. Наоборот, союзники Украины столкнулись с экономическими проблемами из-за отказа от российских энергоносителей. Так, Германия, бывшая мощнейшей экономической державой Евросоюза, превратилась в страну с наихудшими показателями среди развитых экономик, пишет издание.
По мнению автора, возможное решение об изъятии российских замороженных активов создаст опасный прецедент в международном праве и нанесет удар по авторитету Европы как "поборника мирового порядка, основанного на правилах". Это станет для других стран тревожным сигналом - их деньги не в безопасности на Западе, что еще больше укрепит стимул государств искать альтернативы западным институтам и валютам. Если эта тенденция сохранится, то финансово-санкционный арсенал Запада значительно ослабнет, заключает он.
После начала спецоперации на Украине зарубежные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, вводимые рестрикции наносят серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Россия справляется с их последствиями, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны.
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииРоссияУкраинаГерманияВладимир ПутинНАТО
 
 
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