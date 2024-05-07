https://ria.ru/20240507/rossiya-1944438399.html

СМИ раскрыли, где НАТО крупно проиграла России

СМИ раскрыли, где НАТО крупно проиграла России - РИА Новости, 07.05.2024

СМИ раскрыли, где НАТО крупно проиграла России

Россия в несколько раз превосходит Североатлантический альянс по объему производства боеприпасов, пишет The Japan Times. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T15:46

2024-05-07T15:46

2024-05-07T15:47

специальная военная операция на украине

технологии

россия

украина

германия

владимир путин

нато

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Россия в несколько раз превосходит Североатлантический альянс по объему производства боеприпасов, пишет The Japan Times."Сейчас она (Россия – прим. ред.) производит почти в три раза больше боеприпасов, чем НАТО, в том числе больше ракет, чем до начала конфликта", — поясняет автор статьи.В статье отмечается, что беспрецедентные санкции Запада не подорвали российскую экономику. Наоборот, союзники Украины столкнулись с экономическими проблемами из-за отказа от российских энергоносителей. Так, Германия, бывшая мощнейшей экономической державой Евросоюза, превратилась в страну с наихудшими показателями среди развитых экономик, пишет издание.По мнению автора, возможное решение об изъятии российских замороженных активов создаст опасный прецедент в международном праве и нанесет удар по авторитету Европы как "поборника мирового порядка, основанного на правилах". Это станет для других стран тревожным сигналом - их деньги не в безопасности на Западе, что еще больше укрепит стимул государств искать альтернативы западным институтам и валютам. Если эта тенденция сохранится, то финансово-санкционный арсенал Запада значительно ослабнет, заключает он.После начала спецоперации на Украине зарубежные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, вводимые рестрикции наносят серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Россия справляется с их последствиями, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны.

https://ria.ru/20240507/vsu-1944350619.html

https://ria.ru/20240507/ssha-1944308579.html

россия

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технологии, россия, украина, германия, владимир путин, нато