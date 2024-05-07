https://ria.ru/20240507/rossiya-1944371895.html

Выбор россиян подтвердил их решимость отстаивать свободу, заявил Путин

Выбор россиян подтвердил их решимость отстаивать свободу, заявил Путин - РИА Новости, 07.05.2024

Выбор россиян подтвердил их решимость отстаивать свободу, заявил Путин

Выбор россиян подтвердил решимость непреклонно отстаивать свободу и национальные интересы РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T12:41

2024-05-07T12:41

2024-05-07T12:41

россия

владимир путин

инаугурация владимира путина — 2024

политика

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Выбор россиян подтвердил решимость непреклонно отстаивать свободу и национальные интересы РФ, заявил президент России Владимир Путин. "Вижу в этом глубокое понимание наших общих исторических целей, решимость непреклонно отстаивать свой выбор, свои ценности, свободу и национальные интересы России"- сказал Путин во время торжественной церемонии инаугурации.Как проходила инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, инаугурация владимира путина — 2024, политика