https://ria.ru/20240507/rossiya-1944371895.html
Выбор россиян подтвердил их решимость отстаивать свободу, заявил Путин
Выбор россиян подтвердил их решимость отстаивать свободу, заявил Путин - РИА Новости, 07.05.2024
Выбор россиян подтвердил их решимость отстаивать свободу, заявил Путин
Выбор россиян подтвердил решимость непреклонно отстаивать свободу и национальные интересы РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T12:41
2024-05-07T12:41
2024-05-07T12:41
россия
владимир путин
инаугурация владимира путина — 2024
политика
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Выбор россиян подтвердил решимость непреклонно отстаивать свободу и национальные интересы РФ, заявил президент России Владимир Путин. "Вижу в этом глубокое понимание наших общих исторических целей, решимость непреклонно отстаивать свой выбор, свои ценности, свободу и национальные интересы России"- сказал Путин во время торжественной церемонии инаугурации.Как проходила инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, инаугурация владимира путина — 2024, политика
Россия, Владимир Путин, Инаугурация Владимира Путина — 2024, Политика
Выбор россиян подтвердил их решимость отстаивать свободу, заявил Путин
Путин: выбор россиян подтвердил решимость отстаивать свободу и интересы страны