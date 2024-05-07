https://ria.ru/20240507/rossiya-1944364967.html
"Вместе победим". Путин назвал народ России единым и великим
"Вместе победим". Путин назвал народ России единым и великим - РИА Новости, 07.05.2024
"Вместе победим". Путин назвал народ России единым и великим
Президент России Владимир Путин заявил, что народ России единый и великий, вместе россияне преодолеют преграды, воплотят в жизнь задуманное и победят. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T12:24
2024-05-07T12:24
2024-05-07T12:40
общество
россия
владимир путин
инаугурация владимира путина — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944361957_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_95e43adea4eb3574fbed0fb68b36bbb2.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что народ России единый и великий, вместе россияне преодолеют преграды, воплотят в жизнь задуманное и победят. "Мы уверенно смотрим вперед, планируем свое будущее, намечаем и уже реализуем новые проекты и программы, которые призваны сделать наше развитие еще более динамичным и еще более мощным. Мы единый и великий народ. И вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь все задуманное. Вместе победим!" - сказал Путин на торжественной церемонии инаугурации в Кремлевском дворце.Инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, инаугурация владимира путина — 2024
Общество, Россия, Владимир Путин, Инаугурация Владимира Путина — 2024
"Вместе победим". Путин назвал народ России единым и великим
Путин: россияне — великий народ, вместе мы воплотим в жизнь все задуманное