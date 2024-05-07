https://ria.ru/20240507/rossiya-1944364967.html

"Вместе победим". Путин назвал народ России единым и великим

"Вместе победим". Путин назвал народ России единым и великим - РИА Новости, 07.05.2024

"Вместе победим". Путин назвал народ России единым и великим

Президент России Владимир Путин заявил, что народ России единый и великий, вместе россияне преодолеют преграды, воплотят в жизнь задуманное и победят. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T12:24

2024-05-07T12:24

2024-05-07T12:40

общество

россия

владимир путин

инаугурация владимира путина — 2024

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что народ России единый и великий, вместе россияне преодолеют преграды, воплотят в жизнь задуманное и победят. "Мы уверенно смотрим вперед, планируем свое будущее, намечаем и уже реализуем новые проекты и программы, которые призваны сделать наше развитие еще более динамичным и еще более мощным. Мы единый и великий народ. И вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь все задуманное. Вместе победим!" - сказал Путин на торжественной церемонии инаугурации в Кремлевском дворце.Инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, инаугурация владимира путина — 2024