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"Вместе победим". Путин назвал народ России единым и великим - РИА Новости, 07.05.2024
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12:24 07.05.2024 (обновлено: 12:40 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/rossiya-1944364967.html
"Вместе победим". Путин назвал народ России единым и великим
"Вместе победим". Путин назвал народ России единым и великим - РИА Новости, 07.05.2024
"Вместе победим". Путин назвал народ России единым и великим
Президент России Владимир Путин заявил, что народ России единый и великий, вместе россияне преодолеют преграды, воплотят в жизнь задуманное и победят. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T12:24
2024-05-07T12:40
общество
россия
владимир путин
инаугурация владимира путина — 2024
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что народ России единый и великий, вместе россияне преодолеют преграды, воплотят в жизнь задуманное и победят. "Мы уверенно смотрим вперед, планируем свое будущее, намечаем и уже реализуем новые проекты и программы, которые призваны сделать наше развитие еще более динамичным и еще более мощным. Мы единый и великий народ. И вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь все задуманное. Вместе победим!" - сказал Путин на торжественной церемонии инаугурации в Кремлевском дворце.Инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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общество, россия, владимир путин, инаугурация владимира путина — 2024
Общество, Россия, Владимир Путин, Инаугурация Владимира Путина — 2024
"Вместе победим". Путин назвал народ России единым и великим

Путин: россияне — великий народ, вместе мы воплотим в жизнь все задуманное

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкИзбранный президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии инаугурации в Кремле
Избранный президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии инаугурации в Кремле - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Избранный президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии инаугурации в Кремле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что народ России единый и великий, вместе россияне преодолеют преграды, воплотят в жизнь задуманное и победят.
"Мы уверенно смотрим вперед, планируем свое будущее, намечаем и уже реализуем новые проекты и программы, которые призваны сделать наше развитие еще более динамичным и еще более мощным. Мы единый и великий народ. И вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь все задуманное. Вместе победим!" - сказал Путин на торжественной церемонии инаугурации в Кремлевском дворце.
Инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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