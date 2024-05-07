https://ria.ru/20240507/rossiya-1944363223.html

Россия уверенно смотрит вперед и планирует будущее, заявил Путин

Россия уверенно смотрит вперед и планирует будущее, заявил Путин - РИА Новости, 07.05.2024

Россия уверенно смотрит вперед и планирует будущее, заявил Путин

Россия уверенно смотрит вперед, планирует свое будущее, намечает новые проекты и программы, заявил президент России Владимир Путин на инаугурации. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T12:20

2024-05-07T12:20

2024-05-07T12:20

политика

россия

владимир путин

инаугурация владимира путина — 2024

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия уверенно смотрит вперед, планирует свое будущее, намечает новые проекты и программы, заявил президент России Владимир Путин на инаугурации. "Мы уверенно смотрим вперед, планируем свое будущее, намечаем и уже реализуем новые проекты и программы, которые призваны сделать наше развитее еще более динамичным, еще более мощным", - заявил Путин. В Кремле проходит торжественная церемония инаугурации президента РФ. Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов.Инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, инаугурация владимира путина — 2024