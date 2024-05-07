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Россия уверенно смотрит вперед и планирует будущее, заявил Путин - РИА Новости, 07.05.2024
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12:20 07.05.2024
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Россия уверенно смотрит вперед и планирует будущее, заявил Путин
Россия уверенно смотрит вперед и планирует будущее, заявил Путин - РИА Новости, 07.05.2024
Россия уверенно смотрит вперед и планирует будущее, заявил Путин
Россия уверенно смотрит вперед, планирует свое будущее, намечает новые проекты и программы, заявил президент России Владимир Путин на инаугурации. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T12:20
2024-05-07T12:20
политика
россия
владимир путин
инаугурация владимира путина — 2024
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия уверенно смотрит вперед, планирует свое будущее, намечает новые проекты и программы, заявил президент России Владимир Путин на инаугурации. "Мы уверенно смотрим вперед, планируем свое будущее, намечаем и уже реализуем новые проекты и программы, которые призваны сделать наше развитее еще более динамичным, еще более мощным", - заявил Путин. В Кремле проходит торжественная церемония инаугурации президента РФ. Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов.Инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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политика, россия, владимир путин, инаугурация владимира путина — 2024
Политика, Россия, Владимир Путин, Инаугурация Владимира Путина — 2024
Россия уверенно смотрит вперед и планирует будущее, заявил Путин

Путин: Россия уверенно смотрит вперед и намечает новые проекты и программы

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкИзбранный президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации в Кремле
Избранный президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации в Кремле - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
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Избранный президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации в Кремле
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия уверенно смотрит вперед, планирует свое будущее, намечает новые проекты и программы, заявил президент России Владимир Путин на инаугурации.
"Мы уверенно смотрим вперед, планируем свое будущее, намечаем и уже реализуем новые проекты и программы, которые призваны сделать наше развитее еще более динамичным, еще более мощным", - заявил Путин.
В Кремле проходит торжественная церемония инаугурации президента РФ. Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов.
Инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинИнаугурация Владимира Путина — 2024
 
 
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