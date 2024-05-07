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Путин призвал обеспечить надежную преемственность развития страны - РИА Новости, 07.05.2024
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12:16 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/rossiya-1944360712.html
Путин призвал обеспечить надежную преемственность развития страны
Путин призвал обеспечить надежную преемственность развития страны - РИА Новости, 07.05.2024
Путин призвал обеспечить надежную преемственность развития страны
Нужно обеспечить надежную преемственность развития страны на десятилетия вперед - Путин РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T12:16
2024-05-07T12:16
владимир путин
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Нужно обеспечить надежную преемственность развития страны на десятилетия вперед - ПутинИнаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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владимир путин
Владимир Путин
Путин призвал обеспечить надежную преемственность развития страны

Путин призвал обеспечить преемственность развития страны на десятилетия вперед

Инаугурация президента РФ Владимира Путина
Инаугурация президента РФ Владимира Путина
Инаугурация президента РФ Владимира Путина
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Нужно обеспечить надежную преемственность развития страны на десятилетия вперед - Путин
Инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
 
Владимир Путин
 
 
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