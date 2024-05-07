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Путин призвал обеспечить надежную преемственность развития страны
Путин призвал обеспечить надежную преемственность развития страны - РИА Новости, 07.05.2024
Путин призвал обеспечить надежную преемственность развития страны
Нужно обеспечить надежную преемственность развития страны на десятилетия вперед - Путин РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T12:16
2024-05-07T12:16
2024-05-07T12:16
владимир путин
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Нужно обеспечить надежную преемственность развития страны на десятилетия вперед - ПутинИнаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин
Путин призвал обеспечить надежную преемственность развития страны
Путин призвал обеспечить преемственность развития страны на десятилетия вперед
Нужно обеспечить надежную преемственность развития страны на десятилетия вперед - Путин