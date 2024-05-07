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Путин: Россия продолжит работу по формированию многополярного миропорядка - РИА Новости, 07.05.2024
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12:15 07.05.2024 (обновлено: 12:20 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/rossiya-1944360565.html
Путин: Россия продолжит работу по формированию многополярного миропорядка
Путин: Россия продолжит работу по формированию многополярного миропорядка - РИА Новости, 07.05.2024
Путин: Россия продолжит работу по формированию многополярного миропорядка
Россия продолжит работу с партнерами по формированию многополярного миропорядка, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T12:15
2024-05-07T12:20
политика
россия
владимир путин
инаугурация владимира путина — 2024
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия продолжит работу с партнерами по формированию многополярного миропорядка, заявил президент России Владимир Путин."Вместе с партнерами по евразийской интеграции, с другими суверенными центрами развития мы продолжим работу по формированию многополярного миропорядка. Равной и неделимой системы безопасности", - сказал Путин на торжественной церемонии инаугурации в Кремлевском дворце.Инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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политика, россия, владимир путин, инаугурация владимира путина — 2024
Политика, Россия, Владимир Путин, Инаугурация Владимира Путина — 2024
Путин: Россия продолжит работу по формированию многополярного миропорядка

Путин: Россия продолжит работу с партнерами по формированию многополярности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия продолжит работу с партнерами по формированию многополярного миропорядка, заявил президент России Владимир Путин.
"Вместе с партнерами по евразийской интеграции, с другими суверенными центрами развития мы продолжим работу по формированию многополярного миропорядка. Равной и неделимой системы безопасности", - сказал Путин на торжественной церемонии инаугурации в Кремлевском дворце.
Инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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