https://ria.ru/20240507/rossiya-1944360565.html

Путин: Россия продолжит работу по формированию многополярного миропорядка

Путин: Россия продолжит работу по формированию многополярного миропорядка - РИА Новости, 07.05.2024

Путин: Россия продолжит работу по формированию многополярного миропорядка

Россия продолжит работу с партнерами по формированию многополярного миропорядка, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T12:15

2024-05-07T12:15

2024-05-07T12:20

политика

россия

владимир путин

инаугурация владимира путина — 2024

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия продолжит работу с партнерами по формированию многополярного миропорядка, заявил президент России Владимир Путин."Вместе с партнерами по евразийской интеграции, с другими суверенными центрами развития мы продолжим работу по формированию многополярного миропорядка. Равной и неделимой системы безопасности", - сказал Путин на торжественной церемонии инаугурации в Кремлевском дворце.Инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

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политика, россия, владимир путин, инаугурация владимира путина — 2024