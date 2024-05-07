https://ria.ru/20240507/rossiya-1944360148.html

Россия держит ответ перед тысячелетней историей, заявил Путин

Россия держит ответ перед тысячелетней историей, заявил Путин - РИА Новости, 07.05.2024

Россия держит ответ перед тысячелетней историей, заявил Путин

РОССИЯ ДЕРЖИТ ОТВЕТ ПЕРЕД ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ И ПРЕДКАМИ, КОТОРЫЕ БРАЛИ НЕДОСТУПНЫЕ ВЫСОТЫ - ПУТИН РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T12:15

2024-05-07T12:15

2024-05-07T12:15

россия

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РОССИЯ ДЕРЖИТ ОТВЕТ ПЕРЕД ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ И ПРЕДКАМИ, КОТОРЫЕ БРАЛИ НЕДОСТУПНЫЕ ВЫСОТЫ - ПУТИНРИА Новости

россия

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2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия