https://ria.ru/20240507/rossiya-1944360148.html
Россия держит ответ перед тысячелетней историей, заявил Путин
Россия держит ответ перед тысячелетней историей, заявил Путин - РИА Новости, 07.05.2024
Россия держит ответ перед тысячелетней историей, заявил Путин
РОССИЯ ДЕРЖИТ ОТВЕТ ПЕРЕД ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ И ПРЕДКАМИ, КОТОРЫЕ БРАЛИ НЕДОСТУПНЫЕ ВЫСОТЫ - ПУТИН РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T12:15
2024-05-07T12:15
2024-05-07T12:15
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944357503_8:0:1196:668_1920x0_80_0_0_04a27fc3f2cba4a183b4899d4e850343.jpg
РОССИЯ ДЕРЖИТ ОТВЕТ ПЕРЕД ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ И ПРЕДКАМИ, КОТОРЫЕ БРАЛИ НЕДОСТУПНЫЕ ВЫСОТЫ - ПУТИНРИА Новости
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944357503_157:0:1048:668_1920x0_80_0_0_80dc842f4da06238c22790f00d26d036.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Россия держит ответ перед тысячелетней историей, заявил Путин
Путин: Россия держит ответ перед предками, бравшими недоступные высоты
РОССИЯ ДЕРЖИТ ОТВЕТ ПЕРЕД ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ И ПРЕДКАМИ, КОТОРЫЕ БРАЛИ НЕДОСТУПНЫЕ ВЫСОТЫ - ПУТИН