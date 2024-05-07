https://ria.ru/20240507/rossiya-1944358262.html

Путин назвал служение России огромной честью и священным долгом

Путин назвал служение России огромной честью и священным долгом - РИА Новости, 07.05.2024

Путин назвал служение России огромной честью и священным долгом

Служить России – огромная честь, обязанность и священный долг главы государства, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T12:11

2024-05-07T12:11

2024-05-07T12:19

россия

инаугурация владимира путина — 2024

владимир путин

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944357503_8:0:1196:668_1920x0_80_0_0_04a27fc3f2cba4a183b4899d4e850343.jpg

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Служить России – огромная честь, обязанность и священный долг главы государства, сказал президент России Владимир Путин."В ее тексте (президентской присяги - ред.) сконцентрирована суть высочайшего предназначения главы государства: беречь Россию и служить нашему народу. Понимаю, что это огромная честь, обязанность и священный долг", - заявил Путин в своей речи на инаугурации президента РФ.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года.Инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, инаугурация владимира путина — 2024, владимир путин, политика