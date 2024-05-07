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Путин назвал служение России огромной честью и священным долгом
Путин назвал служение России огромной честью и священным долгом - РИА Новости, 07.05.2024
Путин назвал служение России огромной честью и священным долгом
Служить России – огромная честь, обязанность и священный долг главы государства, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T12:11
2024-05-07T12:11
2024-05-07T12:19
россия
инаугурация владимира путина — 2024
владимир путин
политика
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Служить России – огромная честь, обязанность и священный долг главы государства, сказал президент России Владимир Путин."В ее тексте (президентской присяги - ред.) сконцентрирована суть высочайшего предназначения главы государства: беречь Россию и служить нашему народу. Понимаю, что это огромная честь, обязанность и священный долг", - заявил Путин в своей речи на инаугурации президента РФ.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года.Инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, инаугурация владимира путина — 2024, владимир путин, политика
Россия, Инаугурация Владимира Путина — 2024, Владимир Путин, Политика
Путин назвал служение России огромной честью и священным долгом
Путин: огромная честь, обязанность и священный долг - служить России
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Служить России – огромная честь, обязанность и священный долг главы государства, сказал президент России Владимир Путин.
"В ее тексте (президентской присяги - ред.) сконцентрирована суть высочайшего предназначения главы государства: беречь Россию и служить нашему народу. Понимаю, что это огромная честь, обязанность и священный долг", - заявил Путин в своей речи на инаугурации президента РФ.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года.