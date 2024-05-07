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Путин пообещал реализовать долгосрочные проекты развития России

Путин пообещал реализовать долгосрочные проекты развития России - РИА Новости, 07.05.2024

Путин пообещал реализовать долгосрочные проекты развития России

Долгосрочные планы и проекты развития Российской Федерации будут обязательно реализованы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T12:11

2024-05-07T12:11

2024-05-07T12:21

россия

политика

владимир путин

инаугурация владимира путина — 2024

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Долгосрочные планы и проекты развития Российской Федерации будут обязательно реализованы, заявил президент РФ Владимир Путин."Уверен, мы достойно пройдем через этот трудный рубежный период, станем ещё сильнее и обязательно реализуем долгосрочные планы и масштабные проекты, направленные на достижение цели развития. А это прежде всего народосбережение", - сказал Путин на торжественной церемонии инаугурации в Кремлевском Дворце.Высший выборный пост Путину предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, Путин набрал 87,28% голосов.Инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, политика, владимир путин, инаугурация владимира путина — 2024