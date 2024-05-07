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Путин пообещал реализовать долгосрочные проекты развития России
Путин пообещал реализовать долгосрочные проекты развития России - РИА Новости, 07.05.2024
Путин пообещал реализовать долгосрочные проекты развития России
Долгосрочные планы и проекты развития Российской Федерации будут обязательно реализованы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T12:11
2024-05-07T12:11
2024-05-07T12:21
россия
политика
владимир путин
инаугурация владимира путина — 2024
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Долгосрочные планы и проекты развития Российской Федерации будут обязательно реализованы, заявил президент РФ Владимир Путин."Уверен, мы достойно пройдем через этот трудный рубежный период, станем ещё сильнее и обязательно реализуем долгосрочные планы и масштабные проекты, направленные на достижение цели развития. А это прежде всего народосбережение", - сказал Путин на торжественной церемонии инаугурации в Кремлевском Дворце.Высший выборный пост Путину предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, Путин набрал 87,28% голосов.Инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, владимир путин, инаугурация владимира путина — 2024
Россия, Политика, Владимир Путин, Инаугурация Владимира Путина — 2024
Путин пообещал реализовать долгосрочные проекты развития России
Путин: долгосрочные планы и проекты развития России будут реализованы
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Долгосрочные планы и проекты развития Российской Федерации будут обязательно реализованы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Уверен, мы достойно пройдем через этот трудный рубежный период, станем ещё сильнее и обязательно реализуем долгосрочные планы и масштабные проекты, направленные на достижение цели развития. А это прежде всего народосбережение", - сказал Путин на торжественной церемонии инаугурации в Кремлевском Дворце.
Высший выборный пост Путину предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, Путин набрал 87,28% голосов.