https://ria.ru/20240507/rossiya-1944357322.html

Путин заверил, что интересы народа России будут для него превыше всего

Путин заверил, что интересы народа России будут для него превыше всего - РИА Новости, 07.05.2024

Путин заверил, что интересы народа России будут для него превыше всего

Президент России Владимир Путин заверил, что интересы, безопасность народа России будут для него превыше всего. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T12:09

2024-05-07T12:09

2024-05-07T12:15

владимир путин

россия

политика

инаугурация владимира путина — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944355179_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_eb82d8af3d265aab3882e6d9eacd7f10.jpg

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заверил, что интересы, безопасность народа России будут для него превыше всего."Заверяю вас, что и впредь интересы, безопасность народа России будут для меня превыше всего", - сказал Путин, выступая на инаугурации.Церемония инаугурации проходит в Кремле. Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.Инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, россия, политика, инаугурация владимира путина — 2024