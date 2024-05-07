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Путин заверил, что интересы народа России будут для него превыше всего
Путин заверил, что интересы народа России будут для него превыше всего - РИА Новости, 07.05.2024
Путин заверил, что интересы народа России будут для него превыше всего
Президент России Владимир Путин заверил, что интересы, безопасность народа России будут для него превыше всего. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T12:09
2024-05-07T12:09
2024-05-07T12:15
владимир путин
россия
политика
инаугурация владимира путина — 2024
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заверил, что интересы, безопасность народа России будут для него превыше всего."Заверяю вас, что и впредь интересы, безопасность народа России будут для меня превыше всего", - сказал Путин, выступая на инаугурации.Церемония инаугурации проходит в Кремле. Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.Инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, политика, инаугурация владимира путина — 2024
Владимир Путин, Россия, Политика, Инаугурация Владимира Путина — 2024
Путин заверил, что интересы народа России будут для него превыше всего
Путин заверил, что безопасность народа России будет для него превыше всего
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заверил, что интересы, безопасность народа России будут для него превыше всего.
"Заверяю вас, что и впредь интересы, безопасность народа России будут для меня превыше всего", - сказал Путин, выступая на инаугурации.
Церемония инаугурации проходит в Кремле. Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.