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Подполье сообщило об ударах по расположениям ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 07.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:30 07.05.2024 (обновлено: 12:02 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/rossiya-1944334157.html
Подполье сообщило об ударах по расположениям ВСУ в Харьковской области
Подполье сообщило об ударах по расположениям ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 07.05.2024
Подполье сообщило об ударах по расположениям ВСУ в Харьковской области
Российские войска нанесли серию ударов по местам дислокации личного состава и техники ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T11:30
2024-05-07T12:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьковская область
россия
сергей лебедев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 7 мая — РИА Новости. Российские войска нанесли серию ударов по местам дислокации личного состава и техники ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "В начале одиннадцатого вечера прилетел ФАБ в Боровую. Расположенные в нескольких частных домах бандеровцы улетели к Бандере. &lt;…&gt; В селе Липцы одно из бандеровских подразделений под штаб и ночевку приватизировали двухэтажный дом, точным попаданием русские бойцы заставили выживших передумать занимать частные дома", — сказал собеседник агентства.Около пяти вечера удалось ликвидировать украинское подразделение, состоящее примерно из 30 человек, в селе Казачья Лопань, продолжил подпольщик. В селе Черкасские Тишки на северо-востоке от Харькова удар пришелся по кафе, где собирались украинские военнослужащие.Также ракетные удары нанесли по местам скопления техники и разгрузки боеприпасов в городах Злочев и Петропавловка.Российские войска в ходе спецоперации наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240507/ukraina-1944325196.html
https://ria.ru/20240503/vsu-1943664252.html
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в мире, украина, харьковская область, россия, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область, Россия, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Подполье сообщило об ударах по расположениям ВСУ в Харьковской области

Лебедев: ВС России нанесли удары по расположениям ВСУ в Харьковской области

© AP Photo / Francisco SecoУкраинские пожарные в Харькове
Украинские пожарные в Харькове - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Украинские пожарные в Харькове . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 мая — РИА Новости. Российские войска нанесли серию ударов по местам дислокации личного состава и техники ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"В начале одиннадцатого вечера прилетел ФАБ в Боровую. Расположенные в нескольких частных домах бандеровцы улетели к Бандере. <…> В селе Липцы одно из бандеровских подразделений под штаб и ночевку приватизировали двухэтажный дом, точным попаданием русские бойцы заставили выживших передумать занимать частные дома", — сказал собеседник агентства.
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Около пяти вечера удалось ликвидировать украинское подразделение, состоящее примерно из 30 человек, в селе Казачья Лопань, продолжил подпольщик. В селе Черкасские Тишки на северо-востоке от Харькова удар пришелся по кафе, где собирались украинские военнослужащие.
Также ракетные удары нанесли по местам скопления техники и разгрузки боеприпасов в городах Злочев и Петропавловка.
Российские войска в ходе спецоперации наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХарьковская областьРоссияСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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