https://ria.ru/20240507/rossiya-1944334157.html

Подполье сообщило об ударах по расположениям ВСУ в Харьковской области

Подполье сообщило об ударах по расположениям ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 07.05.2024

Подполье сообщило об ударах по расположениям ВСУ в Харьковской области

Российские войска нанесли серию ударов по местам дислокации личного состава и техники ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T11:30

2024-05-07T11:30

2024-05-07T12:02

специальная военная операция на украине

в мире

украина

харьковская область

россия

сергей лебедев

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919923071_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_5a4f9ecf7ff371c0abda4cfce5ba5ed0.jpg

ДОНЕЦК, 7 мая — РИА Новости. Российские войска нанесли серию ударов по местам дислокации личного состава и техники ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "В начале одиннадцатого вечера прилетел ФАБ в Боровую. Расположенные в нескольких частных домах бандеровцы улетели к Бандере. <…> В селе Липцы одно из бандеровских подразделений под штаб и ночевку приватизировали двухэтажный дом, точным попаданием русские бойцы заставили выживших передумать занимать частные дома", — сказал собеседник агентства.Около пяти вечера удалось ликвидировать украинское подразделение, состоящее примерно из 30 человек, в селе Казачья Лопань, продолжил подпольщик. В селе Черкасские Тишки на северо-востоке от Харькова удар пришелся по кафе, где собирались украинские военнослужащие.Также ракетные удары нанесли по местам скопления техники и разгрузки боеприпасов в городах Злочев и Петропавловка.Российские войска в ходе спецоперации наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240507/ukraina-1944325196.html

https://ria.ru/20240503/vsu-1943664252.html

украина

харьковская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, харьковская область, россия, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф