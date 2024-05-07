https://ria.ru/20240507/rossiya-1944322679.html

Россия всеми средствами будет защищать свой суверенитет, заявил Рябков

Россия всеми средствами будет защищать свой суверенитет, заявил Рябков - РИА Новости, 07.05.2024

Россия всеми средствами будет защищать свой суверенитет, заявил Рябков

Западные страны идут по пути эскалации, но Россия всеми доступными средствами будет защищать свои суверенитет и территориальную целостность, заявил замглавы МИД РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T11:06

2024-05-07T11:06

2024-05-07T11:36

россия

сергей рябков

в мире

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Западные страны идут по пути эскалации, но Россия всеми доступными средствами будет защищать свои суверенитет и территориальную целостность, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Они идут по пути эскалации, но мы будем всеми доступными средствами защищать суверенитет и территориальную целостность, безопасность нашей страны", - сказал Рябков в эфире Первого канала.Он подчеркнул, что в настоящее время беспрецедентный период в отношениях с Западом."Мы будем давать отпор всем враждебным наскокам, а проверять, что происходит на деле, нужно только по делам, по практике, по действиям. Веры на слово нет никакой с нашей стороны этим людям", - отметил Рябков.

https://ria.ru/20240507/chasy-1944261497.html

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россия, сергей рябков, в мире