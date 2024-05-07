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Россия всеми средствами будет защищать свой суверенитет, заявил Рябков - РИА Новости, 07.05.2024
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11:06 07.05.2024 (обновлено: 11:36 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/rossiya-1944322679.html
Россия всеми средствами будет защищать свой суверенитет, заявил Рябков
Россия всеми средствами будет защищать свой суверенитет, заявил Рябков - РИА Новости, 07.05.2024
Россия всеми средствами будет защищать свой суверенитет, заявил Рябков
Западные страны идут по пути эскалации, но Россия всеми доступными средствами будет защищать свои суверенитет и территориальную целостность, заявил замглавы МИД РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T11:06
2024-05-07T11:36
россия
сергей рябков
в мире
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Западные страны идут по пути эскалации, но Россия всеми доступными средствами будет защищать свои суверенитет и территориальную целостность, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Они идут по пути эскалации, но мы будем всеми доступными средствами защищать суверенитет и территориальную целостность, безопасность нашей страны", - сказал Рябков в эфире Первого канала.Он подчеркнул, что в настоящее время беспрецедентный период в отношениях с Западом."Мы будем давать отпор всем враждебным наскокам, а проверять, что происходит на деле, нужно только по делам, по практике, по действиям. Веры на слово нет никакой с нашей стороны этим людям", - отметил Рябков.
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россия, сергей рябков, в мире
Россия, Сергей Рябков, В мире
Россия всеми средствами будет защищать свой суверенитет, заявил Рябков

Рябков: Россия всеми доступными средствами будет защищать свой суверенитет

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Западные страны идут по пути эскалации, но Россия всеми доступными средствами будет защищать свои суверенитет и территориальную целостность, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Они идут по пути эскалации, но мы будем всеми доступными средствами защищать суверенитет и территориальную целостность, безопасность нашей страны", - сказал Рябков в эфире Первого канала.
Он подчеркнул, что в настоящее время беспрецедентный период в отношениях с Западом.
"Мы будем давать отпор всем враждебным наскокам, а проверять, что происходит на деле, нужно только по делам, по практике, по действиям. Веры на слово нет никакой с нашей стороны этим людям", - отметил Рябков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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