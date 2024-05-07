https://ria.ru/20240507/rossiya-1944322679.html
Россия всеми средствами будет защищать свой суверенитет, заявил Рябков
Россия всеми средствами будет защищать свой суверенитет, заявил Рябков - РИА Новости, 07.05.2024
Россия всеми средствами будет защищать свой суверенитет, заявил Рябков
Западные страны идут по пути эскалации, но Россия всеми доступными средствами будет защищать свои суверенитет и территориальную целостность, заявил замглавы МИД РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T11:06
2024-05-07T11:06
2024-05-07T11:36
россия
сергей рябков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823002616_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_caad33776cbd454baa14aeb62cb514db.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Западные страны идут по пути эскалации, но Россия всеми доступными средствами будет защищать свои суверенитет и территориальную целостность, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Они идут по пути эскалации, но мы будем всеми доступными средствами защищать суверенитет и территориальную целостность, безопасность нашей страны", - сказал Рябков в эфире Первого канала.Он подчеркнул, что в настоящее время беспрецедентный период в отношениях с Западом."Мы будем давать отпор всем враждебным наскокам, а проверять, что происходит на деле, нужно только по делам, по практике, по действиям. Веры на слово нет никакой с нашей стороны этим людям", - отметил Рябков.
https://ria.ru/20240507/chasy-1944261497.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823002616_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_2070f7a75fe0f82482542857e403d202.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей рябков, в мире
Россия, Сергей Рябков, В мире
Россия всеми средствами будет защищать свой суверенитет, заявил Рябков
Рябков: Россия всеми доступными средствами будет защищать свой суверенитет
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Западные страны идут по пути эскалации, но Россия всеми доступными средствами будет защищать свои суверенитет и территориальную целостность, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Они идут по пути эскалации, но мы будем всеми доступными средствами защищать суверенитет и территориальную целостность, безопасность нашей страны", - сказал Рябков в эфире Первого канала.
Он подчеркнул, что в настоящее время беспрецедентный период в отношениях с Западом.
"Мы будем давать отпор всем враждебным наскокам, а проверять, что происходит на деле, нужно только по делам, по практике, по действиям. Веры на слово нет никакой с нашей стороны этим людям", - отметил Рябков.