https://ria.ru/20240507/remont-1944315308.html

Губернатор Омской области рассказал о капитальном ремонте 24 омских школ

Губернатор Омской области рассказал о капитальном ремонте 24 омских школ - РИА Новости, 07.05.2024

Губернатор Омской области рассказал о капитальном ремонте 24 омских школ

Омская область ведет капитальный ремонт сразу 24 школ, в пяти из них работы планируется завершить в этом году, заявил губернатор региона Виталий Хоценко. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T10:48

2024-05-07T10:48

2024-05-07T11:05

омская область

омск

омская область

виталий хоценко

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ОМСК, 7 мая - РИА Новости. Омская область ведет капитальный ремонт сразу 24 школ, в пяти из них работы планируется завершить в этом году, заявил губернатор региона Виталий Хоценко. Хоценко в своём Telegram-канале сообщил о старте двухлетнего цикла капитального ремонта школ в регионе. В них обновят кровли, фасады, окна и двери, отремонтируют входные группы. Также там заменят перекрытия и полы, системы отопления, установят новую вентиляцию. Заменят и системы водоснабжения, канализации. В школах проведут внутреннюю отделку всех учебных помещений, залов и пищеблоков. "В Омске и районах нашего региона продолжаем капитальный ремонт школ. В этом году благодаря поддержке нашего президента Владимира Владимировича Путина мы ремонтируем сразу 24 школы. Ремонт пяти планируем завершить уже в этом году, а еще 19 объектов примут ребят после обновления в следующем. Всего до 2027 года капитально отремонтируем 50 школ. Здания школ обновим полностью, а также мебель и учебное оборудование. Уверен, что дети, педагоги и родители будут довольны", - говорится в сообщении губернатора. В этом же году в регионе началась пятилетняя программа по замене окон и ремонту крыш образовательных организаций, которая охватит более тысячи школ и детских садов.

https://ria.ru/20240501/omsk-1943285122.html

омск

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

омск, омская область, виталий хоценко