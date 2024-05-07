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Губернатор Омской области рассказал о капитальном ремонте 24 омских школ - РИА Новости, 07.05.2024
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Омская область
 
10:48 07.05.2024 (обновлено: 11:05 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/remont-1944315308.html
Губернатор Омской области рассказал о капитальном ремонте 24 омских школ
Губернатор Омской области рассказал о капитальном ремонте 24 омских школ - РИА Новости, 07.05.2024
Губернатор Омской области рассказал о капитальном ремонте 24 омских школ
Омская область ведет капитальный ремонт сразу 24 школ, в пяти из них работы планируется завершить в этом году, заявил губернатор региона Виталий Хоценко. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T10:48
2024-05-07T11:05
омская область
омск
омская область
виталий хоценко
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ОМСК, 7 мая - РИА Новости. Омская область ведет капитальный ремонт сразу 24 школ, в пяти из них работы планируется завершить в этом году, заявил губернатор региона Виталий Хоценко. Хоценко в своём Telegram-канале сообщил о старте двухлетнего цикла капитального ремонта школ в регионе. В них обновят кровли, фасады, окна и двери, отремонтируют входные группы. Также там заменят перекрытия и полы, системы отопления, установят новую вентиляцию. Заменят и системы водоснабжения, канализации. В школах проведут внутреннюю отделку всех учебных помещений, залов и пищеблоков. "В Омске и районах нашего региона продолжаем капитальный ремонт школ. В этом году благодаря поддержке нашего президента Владимира Владимировича Путина мы ремонтируем сразу 24 школы. Ремонт пяти планируем завершить уже в этом году, а еще 19 объектов примут ребят после обновления в следующем. Всего до 2027 года капитально отремонтируем 50 школ. Здания школ обновим полностью, а также мебель и учебное оборудование. Уверен, что дети, педагоги и родители будут довольны", - говорится в сообщении губернатора. В этом же году в регионе началась пятилетняя программа по замене окон и ремонту крыш образовательных организаций, которая охватит более тысячи школ и детских садов.
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омск, омская область, виталий хоценко
Омская область , Омск, Омская область, Виталий Хоценко

Губернатор Омской области рассказал о капитальном ремонте 24 омских школ

© Фото : предоставлено пресс-службы правительства Омской областиКапитальный ремонт школы в Омской области
Капитальный ремонт школы в Омской области - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© Фото : предоставлено пресс-службы правительства Омской области
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ОМСК, 7 мая - РИА Новости. Омская область ведет капитальный ремонт сразу 24 школ, в пяти из них работы планируется завершить в этом году, заявил губернатор региона Виталий Хоценко.
Хоценко в своём Telegram-канале сообщил о старте двухлетнего цикла капитального ремонта школ в регионе. В них обновят кровли, фасады, окна и двери, отремонтируют входные группы. Также там заменят перекрытия и полы, системы отопления, установят новую вентиляцию. Заменят и системы водоснабжения, канализации. В школах проведут внутреннюю отделку всех учебных помещений, залов и пищеблоков.
Здание культурного наследия в Омске
Хоценко призвал поддержать Омск в борьбе за статус культурной столицы
1 мая, 12:01
Омске и районах нашего региона продолжаем капитальный ремонт школ. В этом году благодаря поддержке нашего президента Владимира Владимировича Путина мы ремонтируем сразу 24 школы. Ремонт пяти планируем завершить уже в этом году, а еще 19 объектов примут ребят после обновления в следующем. Всего до 2027 года капитально отремонтируем 50 школ. Здания школ обновим полностью, а также мебель и учебное оборудование. Уверен, что дети, педагоги и родители будут довольны", - говорится в сообщении губернатора.
© Фото : предоставлено пресс-службы правительства Омской областиКапитальный ремонт школы в Омской области
Капитальный ремонт школы в Омской области - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© Фото : предоставлено пресс-службы правительства Омской области
Капитальный ремонт школы в Омской области
В этом же году в регионе началась пятилетняя программа по замене окон и ремонту крыш образовательных организаций, которая охватит более тысячи школ и детских садов.
 
Омская областьОмскОмская областьВиталий Хоценко
 
 
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