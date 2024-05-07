В Архангельской области ребенка родили в туалете ТЦ и оставили в лесу
В Архангельской области ребенка родили в туалете ТЦ и отнесли в лес, завели дело
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после того, как 15-летняя жительница Архангельской области родила ребенка в туалете ТЦ, а отец новорожденного отнес его в лесополосу умирать, сообщает пресс-служба СУСК по региону и НАО.
"В правоохранительные органы поступила информация о том, что августе 2023 года 15-летняя девушка в общественном туалете торгового центра родила ребенка. 18-летний отец ребенка завернул новорожденного в футболку и оставил в лесополосе. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)", - говорится в сообщении.
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По подозрению в совершении убийства задержан 18-летний отец новорожденного. Следствие просит о помощи в расследовании преступления и разыскивает свидетелей и очевидцев.
По данным местного онлайн-издания 29.ru, о произошедшем стало известно после того, как несовершеннолетняя выложила в сеть видео родов в общественном туалете. Ее подруга увидела видеоролик и обратилась в правоохранительные органы.
В пресс-службе СУСК по Архангельской области и НАО отметили, что в ходе следствия будет дана правовая оценка и действиям несовершеннолетней роженицы.
Также следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного отца младенца меры пресечения в виде заключения под стражу.