https://ria.ru/20240507/reabilitatsiya-1944520620.html
Путин поручил обеспечить условия для реабилитации участников СВО
Путин поручил обеспечить условия для реабилитации участников СВО - РИА Новости, 07.05.2024
Путин поручил обеспечить условия для реабилитации участников СВО
Президент России Владимир Путин поручил повысить к 2030 году уровень удовлетворенности участников СВО условиями для реабилитации, переобучения и... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T19:44
2024-05-07T19:44
2024-05-07T20:26
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил повысить к 2030 году уровень удовлетворенности участников СВО условиями для реабилитации, переобучения и трудоустройства, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля."Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи": повышение к 2030 году уровня удовлетворенности участников специальной военной операции условиями для медицинской реабилитации, переобучения и трудоустройства", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html
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общество, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил обеспечить условия для реабилитации участников СВО
Путин поручил обеспечить бойцам СВО условия для реабилитации и трудоустройства