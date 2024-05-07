https://ria.ru/20240507/reabilitatsiya-1944520620.html

Путин поручил обеспечить условия для реабилитации участников СВО

Путин поручил обеспечить условия для реабилитации участников СВО - РИА Новости, 07.05.2024

Путин поручил обеспечить условия для реабилитации участников СВО

Президент России Владимир Путин поручил повысить к 2030 году уровень удовлетворенности участников СВО условиями для реабилитации, переобучения и... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T19:44

2024-05-07T19:44

2024-05-07T20:26

специальная военная операция на украине

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил повысить к 2030 году уровень удовлетворенности участников СВО условиями для реабилитации, переобучения и трудоустройства, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля."Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи": повышение к 2030 году уровня удовлетворенности участников специальной военной операции условиями для медицинской реабилитации, переобучения и трудоустройства", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html

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общество, россия, владимир путин