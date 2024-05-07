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Путин поручил обеспечить условия для реабилитации участников СВО - РИА Новости, 07.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:44 07.05.2024 (обновлено: 20:26 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/reabilitatsiya-1944520620.html
Путин поручил обеспечить условия для реабилитации участников СВО
Путин поручил обеспечить условия для реабилитации участников СВО - РИА Новости, 07.05.2024
Путин поручил обеспечить условия для реабилитации участников СВО
Президент России Владимир Путин поручил повысить к 2030 году уровень удовлетворенности участников СВО условиями для реабилитации, переобучения и... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T19:44
2024-05-07T20:26
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил повысить к 2030 году уровень удовлетворенности участников СВО условиями для реабилитации, переобучения и трудоустройства, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля."Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи": повышение к 2030 году уровня удовлетворенности участников специальной военной операции условиями для медицинской реабилитации, переобучения и трудоустройства", - говорится в документе.
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общество, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил обеспечить условия для реабилитации участников СВО

Путин поручил обеспечить бойцам СВО условия для реабилитации и трудоустройства

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группировки "Центр" ВС РФ на Авдеевском направлении специальной военной операции
Военнослужащий группировки Центр ВС РФ на Авдеевском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий группировки "Центр" ВС РФ на Авдеевском направлении специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил повысить к 2030 году уровень удовлетворенности участников СВО условиями для реабилитации, переобучения и трудоустройства, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля.
"Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи": повышение к 2030 году уровня удовлетворенности участников специальной военной операции условиями для медицинской реабилитации, переобучения и трудоустройства", - говорится в документе.
Алексей Быстрик, гвардии полковник. В зоне СВО с 24 февраля 2022 года. Награжден орденом Мужества, орденами За заслуги перед Отечеством I и II степени, медалями За боевые отличия, За воинскую доблесть I и II степени - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
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