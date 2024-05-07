https://ria.ru/20240507/raketnaya_opasnost-1944279506.html

Ракетная опасность в Белгородской области продлилась 11 минут

Ракетная опасность в Белгородской области продлилась 11 минут - РИА Новости, 07.05.2024

Ракетная опасность в Белгородской области продлилась 11 минут

В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности спустя 11 минут после объявления, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T04:28

2024-05-07T04:28

2024-05-07T04:28

специальная военная операция на украине

белгород

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

происшествия

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности спустя 11 минут после объявления, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240506/dron-1944256439.html

белгород

белгородская область

белгородский район

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