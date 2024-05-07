https://ria.ru/20240507/raketnaya_opasnost-1944279506.html
Ракетная опасность в Белгородской области продлилась 11 минут
Ракетная опасность в Белгородской области продлилась 11 минут - РИА Новости, 07.05.2024
Ракетная опасность в Белгородской области продлилась 11 минут
В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности спустя 11 минут после объявления, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T04:28
2024-05-07T04:28
2024-05-07T04:28
специальная военная операция на украине
белгород
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
происшествия
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности спустя 11 минут после объявления, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал он в Telegram-канале.
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Ракетная опасность в Белгородской области продлилась 11 минут
Гладков: ракетная опасность в Белгородской области продлилась 11 минут