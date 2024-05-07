https://ria.ru/20240507/raketnaya_opasnost-1944279221.html
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 07.05.2024
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T04:14
2024-05-07T04:14
2024-05-07T04:17
специальная военная операция на украине
белгород
вячеслав гладков
белгородский район
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240506/gladkov-1944256886.html
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белгород, вячеслав гладков, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Вячеслав Гладков, Белгородский район
В Белгороде объявили ракетную опасность
Губернатор Гладков объявил в Белгородской области ракетную опасность