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Операция ЦАХАЛ в Рафахе грозит гуманитарной катастрофой, заявил МИД России
Операция ЦАХАЛ в Рафахе грозит гуманитарной катастрофой, заявил МИД России - РИА Новости, 07.05.2024
Операция ЦАХАЛ в Рафахе грозит гуманитарной катастрофой, заявил МИД России
Возможная операция Израиля в Рафахе может обернуться гуманитарной катастрофой, заявил заместитель главы МИД России Михаил Богданов. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T17:43
2024-05-07T17:43
2024-05-07T17:49
в мире
россия
рафах (провинция)
израиль
михаил богданов
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Возможная операция Израиля в Рафахе может обернуться гуманитарной катастрофой, заявил заместитель главы МИД России Михаил Богданов. "Сейчас много гражданского населения, более полутора миллионов человек сконцентрировалось на юге сектора Газа в районе Рафаха. И, конечно, это будет гуманитарная катастрофа. Куда люди побегут от бомбежек, от действий израильской армии?", - сказал Богданов журналистам.
https://ria.ru/20240416/udar-1940251663.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, рафах (провинция), израиль, михаил богданов, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), палестина
В мире, Россия, Рафах (провинция), Израиль, Михаил Богданов, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Палестина
Операция ЦАХАЛ в Рафахе грозит гуманитарной катастрофой, заявил МИД России
Замглавы МИД России: операция в Раафахе может обернуться гуманитарной катастрофе