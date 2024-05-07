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Операция ЦАХАЛ в Рафахе грозит гуманитарной катастрофой, заявил МИД России

Операция ЦАХАЛ в Рафахе грозит гуманитарной катастрофой, заявил МИД России - РИА Новости, 07.05.2024

Операция ЦАХАЛ в Рафахе грозит гуманитарной катастрофой, заявил МИД России

Возможная операция Израиля в Рафахе может обернуться гуманитарной катастрофой, заявил заместитель главы МИД России Михаил Богданов. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T17:43

2024-05-07T17:43

2024-05-07T17:49

в мире

россия

рафах (провинция)

израиль

михаил богданов

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Возможная операция Израиля в Рафахе может обернуться гуманитарной катастрофой, заявил заместитель главы МИД России Михаил Богданов. "Сейчас много гражданского населения, более полутора миллионов человек сконцентрировалось на юге сектора Газа в районе Рафаха. И, конечно, это будет гуманитарная катастрофа. Куда люди побегут от бомбежек, от действий израильской армии?", - сказал Богданов журналистам.

https://ria.ru/20240416/udar-1940251663.html

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рафах (провинция)

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сектор газа

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Кирилл Волков

в мире, россия, рафах (провинция), израиль, михаил богданов, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), палестина