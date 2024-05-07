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День радио в России

День радио в России - РИА Новости, 07.05.2024

День радио в России

Ежегодно 7 мая в России отмечается День радио. Событие, положенное в основу этого праздника, связано с деятельностью выдающегося русского физика и изобретателя... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T00:37

2024-05-07T00:37

2024-05-07T00:37

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Ежегодно 7 мая в России отмечается День радио. Событие, положенное в основу этого праздника, связано с деятельностью выдающегося русского физика и изобретателя Александра Попова (1859-1905). 7 мая (25 апреля по старому стилю) 1895 года на историческом заседании физического отделения Русского физико-химического общества (РФХО) в Санкт-Петербургском университете (ныне Санкт-Петербургский государственный университет) Александр Попов продемонстрировал созданную им первую в мире искровую беспроводную приемо-передающую радиосистему, пригодную для надежного обмена информационными сигналами. В России этот факт был принят за точку отсчета начала радиосвязи. Первые радиовещательные передачи в России велись с 1919 года из Нижегородской радиолаборатории, а с 1920 года из опытных радиовещательных станций в Москве, Казани и в других городах. Становлению и популяризации радиовещания в стране в 1920-е годы способствовало массовое радиолюбительское движение, которое стало развиваться после открытия в 1922 году в Москве радиостанции имени Коминтерна.Регулярное радиовещание началось 23 ноября 1924 года, когда в эфир был передан первый номер радиогазеты.С 1928 по 1933 годы мощность советских радиовещательных станций выросла в восемь раз. С 1929 года из Москвы началось регулярное иновещание – трансляция радиопередач на зарубежные страны.В 1948 году Всесоюзное радио перешло на трехпрограммное вещание (45 часов в сутки).В 1970-е годы радиовещанием была охвачена вся территория страны: передачи велись на более чем 60 языках народов СССР и 70 языках народов других стран.По суммарной мощности радиовещательные станции Советского Союза заняли первое место в Европе, располагая наиболее мощными радиостанциями в мире.В 1990-х годах началась реорганизация государственного радиовещания, появились первые автономные формы общественного вещания и коммерческое вещание (существующее за счет рекламы). Появились такие крупные вещатели, как "Европа Плюс", "Радио РОКС", "Авторадио", а также "Радио России" – федеральная радиостанция общего формата в составе Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). За более чем 30 лет радиовещания в России были созданы свыше 30 федеральных радиосетей. В современном мировом информационном пространстве эфирное звуковое радиовещание продолжает оставаться одним из важнейших глобальных средств массовых коммуникаций.Радио – это не только радиотелефонная и радиотелеграфная связь, радиовещание и телевидение, но и радиолокация и радиоастрономия, радиоуправление и многие другие области техники, которые возникли и успешно развиваются благодаря выдающемуся изобретению Александра Попова. Оно также стало основой для создания навигационных систем, мобильной связи, беспроводных сетей обмена данными и интернета, без которых невозможно представить современную жизнь. Согласно отраслевому докладу Минцифры РФ "Радиовещание России 2022-2023", в первом полугодии 2023 года действовало 3512 лицензий радио. Ежедневная аудитория радио составляет 34,3 миллиона человек (в возрасте старше 12 лет в крупных городах с населением свыше 100 тысяч человек). Число занятых в радиовещательной области (включая продажу рекламы и маркетинг) – свыше 30 тысяч человек.По экспертным оценкам, радио остается вторым по охвату медиа после телевидения, сохраняя одно из ключевых преимуществ. Формат вещания радио многообразен, разносторонен и с готовностью интегрируется в жизнь человека, меняется вместе с ним, сосуществует в благоприятном симбиозе с другими типами ресурсов. Радио сегодня для слушателя – это многофункциональное медиа, которое создает контент в зависимости от вкусовых предпочтений аудитории.Среди устройств для слушания радио лидируют автомобильный приемник (63%), мобильный телефон/смартфон (25%) и радиоприемник (24%).Эксперты отмечают, что аудиоконтент все чаще слушают через умные колонки. Смарт-устройства от голосовых сервисов вытесняют традиционные радиоприемники, формируя новый пользовательский опыт. По данным на август 2023 год, слушали радио через умные колонки 11 % россиян (в Москве в апреле-июне 2023 года – 14 % слушателей за месяц). В то же время, радиопрограммы — далеко не единственный источник аудиоконтента в умных устройствах: их пользователям также доступны музыкальный стриминг, подкасты и аудиокниги.Впервые торжественно был отмечен лишь 30-летний юбилей радио в мае 1925 года. Главное торжество прошло в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в Электротехническом институте (ЛЭТИ, ныне Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина), где Александр Попов работал последние годы жизни. Торжественные заседания прошли также в Политехническом музее в Москве и Нижегородском государственном университете (ныне Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского).Официальным ежегодным государственным праздником День радио стал 2 мая 1945 года, когда, учитывая роль радио в культурной и политической жизни общества и в обороне страны, Совет Народных Комиссаров СССР принял постановление о праздновании 50-летия со дня изобретения радио Александром Поповым.В связи с юбилеем в Москве в Большом театре состоялось торжественное заседание общественности. Юбилейные мероприятия прошли в Ленинграде, Кронштадте и многих других городах страны. В городе на Неве было решено установить памятник Александру Попову; возвести обелиск на острове Гогланд (Финский залив), где в 1900 году была установлена станция первой отечественной линии радиосвязи; учредить золотую медаль имени Александра Попова и значок "Почетный радист", присвоить имя Попова Центральному музею связи и пр.В соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях" 7 мая был включен в перечень праздников, как "День радио, праздник работников всех отраслей связи". В настоящее время законодательством РФ подобный праздник не предусмотрен, но его продолжают отмечать не только работники радиовещания, но и все, кто имеет отношение к отрасли связи в целом. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, москва, ссср, санкт-петербургский государственный университет, вгтрк, политехнический музей, день радио