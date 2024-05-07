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Путин призвал повысить уровень удовлетворенности россиян работой чиновников
Путин призвал повысить уровень удовлетворенности россиян работой чиновников - РИА Новости, 07.05.2024
Путин призвал повысить уровень удовлетворенности россиян работой чиновников
Президент России Владимир Путин поручил повысить не менее чем на 50% уровень удовлетворенности россиян качеством работы чиновников к 2030 году, следует из... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T19:04
2024-05-07T19:04
2024-05-07T20:23
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил повысить не менее чем на 50% уровень удовлетворенности россиян качеством работы чиновников к 2030 году, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля."Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы":.. обеспечение к 2030 году повышения уровня удовлетворенности граждан качеством работы государственных и муниципальных служащих и работников организаций социальной сферы не менее чем на 50 процентов", - говорится в тексте указа.
https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин призвал повысить уровень удовлетворенности россиян работой чиновников
Путин поручил повысить уровень удовлетворенности работой чиновников к 2030 г