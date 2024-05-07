https://ria.ru/20240507/putin-1944540266.html

Путин поручил обеспечить рост доли долгосрочных сбережений в общем объеме

Путин поручил обеспечить рост доли долгосрочных сбережений в общем объеме - РИА Новости, 07.05.2024

Путин поручил обеспечить рост доли долгосрочных сбережений в общем объеме

Доля долгосрочных сбережений граждан РФ в общем объеме их сбережений к 2030 году должна вырасти не менее чем до 40%, к 2036 году - до 45%, следует из... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T22:01

2024-05-07T22:01

2024-05-07T22:01

экономика

россия

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Доля долгосрочных сбережений граждан РФ в общем объеме их сбережений к 2030 году должна вырасти не менее чем до 40%, к 2036 году - до 45%, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля. "Доли долгосрочных сбережений граждан в общем объеме их сбережений не менее чем до 40 процентов к 2030 году и до 45 процентов к 2036 году", - говорится в тексте указа.

https://ria.ru/20240507/investitsii-1944520196.html

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экономика, россия