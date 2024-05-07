https://ria.ru/20240507/putin-1944540266.html
Путин поручил обеспечить рост доли долгосрочных сбережений в общем объеме
Путин поручил обеспечить рост доли долгосрочных сбережений в общем объеме - РИА Новости, 07.05.2024
Путин поручил обеспечить рост доли долгосрочных сбережений в общем объеме
Доля долгосрочных сбережений граждан РФ в общем объеме их сбережений к 2030 году должна вырасти не менее чем до 40%, к 2036 году - до 45%, следует из... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T22:01
2024-05-07T22:01
2024-05-07T22:01
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869218852_0:4:3029:1708_1920x0_80_0_0_206b25b38485dd3a670d4977a39a0ead.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Доля долгосрочных сбережений граждан РФ в общем объеме их сбережений к 2030 году должна вырасти не менее чем до 40%, к 2036 году - до 45%, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля. "Доли долгосрочных сбережений граждан в общем объеме их сбережений не менее чем до 40 процентов к 2030 году и до 45 процентов к 2036 году", - говорится в тексте указа.
https://ria.ru/20240507/investitsii-1944520196.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869218852_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_941127dd67ece0132fae28ed0dc514db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Путин поручил обеспечить рост доли долгосрочных сбережений в общем объеме
Путин поручил обеспечить рост доли долгосрочных сбережений в РФ в общем объеме