https://ria.ru/20240507/putin-1944531039.html

Путин поручил снизить разрыв бюджетной обеспеченности между регионами

Путин поручил снизить разрыв бюджетной обеспеченности между регионами - РИА Новости, 07.05.2024

Путин поручил снизить разрыв бюджетной обеспеченности между регионами

Президент России Владимир Путин поручил снизить к 2036 году не более чем до 2-х кратного размера разрыв бюджетной обеспеченности между 10 наиболее и 10 наименее РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T20:53

2024-05-07T20:53

2024-05-07T20:54

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил снизить к 2036 году не более чем до 2-х кратного размера разрыв бюджетной обеспеченности между 10 наиболее и 10 наименее обеспеченными регионами РФ, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля. "Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Устойчивая и динамичная экономика": снижение к 2036 году не более чем до двух раз разрыва в уровнях бюджетной обеспеченности между 10 наиболее обеспеченными и 10 наименее обеспеченными субъектами Российской Федерации (с учетом оказания финансовой поддержки из федерального бюджета в форме целевых межбюджетных трансфертов)", - говорится в документе.

https://ria.ru/20231127/mrot-1912219919.html

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экономика, россия, владимир путин