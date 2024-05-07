https://ria.ru/20240507/putin-1944531039.html
Путин поручил снизить разрыв бюджетной обеспеченности между регионами
Путин поручил снизить разрыв бюджетной обеспеченности между регионами - РИА Новости, 07.05.2024
Путин поручил снизить разрыв бюджетной обеспеченности между регионами
Президент России Владимир Путин поручил снизить к 2036 году не более чем до 2-х кратного размера разрыв бюджетной обеспеченности между 10 наиболее и 10 наименее РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T20:53
2024-05-07T20:53
2024-05-07T20:54
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил снизить к 2036 году не более чем до 2-х кратного размера разрыв бюджетной обеспеченности между 10 наиболее и 10 наименее обеспеченными регионами РФ, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля. "Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Устойчивая и динамичная экономика": снижение к 2036 году не более чем до двух раз разрыва в уровнях бюджетной обеспеченности между 10 наиболее обеспеченными и 10 наименее обеспеченными субъектами Российской Федерации (с учетом оказания финансовой поддержки из федерального бюджета в форме целевых межбюджетных трансфертов)", - говорится в документе.
https://ria.ru/20231127/mrot-1912219919.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин поручил снизить разрыв бюджетной обеспеченности между регионами
Путин поручил снизить разрыв бюджетной обеспеченности между 20 регионами