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Путин поручил увеличить долю госуслуг в электронной форме до 99 процентов - РИА Новости, 07.05.2024
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19:28 07.05.2024 (обновлено: 21:42 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/putin-1944517387.html
Путин поручил увеличить долю госуслуг в электронной форме до 99 процентов
Путин поручил увеличить долю госуслуг в электронной форме до 99 процентов - РИА Новости, 07.05.2024
Путин поручил увеличить долю госуслуг в электронной форме до 99 процентов
Президент России Владимир Путин поручил к 2030 году увеличить долю социально значимых государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронной форме, до РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T19:28
2024-05-07T21:42
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил к 2030 году увеличить долю социально значимых государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронной форме, до 99%, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля."Увеличение к 2030 году до 99 процентов доли предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в том числе внедрение системы поддержки принятия решений в рамках предоставления не менее чем 100 массовых социально значимых государственных услуг в электронной форме в проактивном режиме или при непосредственном обращении заявителя, за счет внедрения в деятельность органов государственной власти единой цифровой платформы", - говорится в документе.
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
Путин поручил увеличить долю госуслуг в электронной форме до 99 процентов

Путин поручил увеличить долю госуслуг в электронной форме до 99% к 2030 году

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил к 2030 году увеличить долю социально значимых государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронной форме, до 99%, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля.
"Увеличение к 2030 году до 99 процентов доли предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в том числе внедрение системы поддержки принятия решений в рамках предоставления не менее чем 100 массовых социально значимых государственных услуг в электронной форме в проактивном режиме или при непосредственном обращении заявителя, за счет внедрения в деятельность органов государственной власти единой цифровой платформы", - говорится в документе.
Президент России Владимир Путин
Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года
Вчера, 18:50
 
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