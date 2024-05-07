https://ria.ru/20240507/putin-1944513571.html

Путин поручил создать цифровую платформу для сохранения здоровья человека

Путин поручил создать цифровую платформу для сохранения здоровья человека - РИА Новости, 07.05.2024

Путин поручил создать цифровую платформу для сохранения здоровья человека

Президент РФ Владимир Путин поручил создать и запустить к 2030 году цифровую платформу для формирования и сохранения здоровья человека на протяжении всей его... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T19:15

2024-05-07T19:15

2024-05-07T21:16

владимир путин

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил создать и запустить к 2030 году цифровую платформу для формирования и сохранения здоровья человека на протяжении всей его жизни, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля."Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи": создание и запуск к 2030 году цифровой платформы, способствующей формированию, поддержанию и сохранению здоровья человека на протяжении всей его жизни, на базе принципа управления на основе данных", - говорится в тексте указа.

https://ria.ru/20240507/rossiya-1944528570.html

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владимир путин, здоровье - общество, россия