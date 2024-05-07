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Путин поручил проработать условия для воспитания гармоничной личности
Путин поручил проработать условия для воспитания гармоничной личности - РИА Новости, 07.05.2024
Путин поручил проработать условия для воспитания гармоничной личности
В РФ к 2030 году должны быть условия для воспитания гармоничной и патриотичной личности на основе традиционных духовно-нравственных ценностей, следует из... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T19:00
2024-05-07T19:00
2024-05-07T21:41
общество
россия
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В РФ к 2030 году должны быть условия для воспитания гармоничной и патриотичной личности на основе традиционных духовно-нравственных ценностей, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля."Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности": создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей", - говорится в тексте указа.
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общество, россия
Путин поручил проработать условия для воспитания гармоничной личности
Путин поручил проработать условия по воспитанию гармоничной личности к 2030 году
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В РФ к 2030 году должны быть условия для воспитания гармоничной и патриотичной личности на основе традиционных духовно-нравственных ценностей, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля.
"Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности": создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей", - говорится в тексте указа.