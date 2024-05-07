https://ria.ru/20240507/putin-1944507909.html

Путин поручил проработать условия для воспитания гармоничной личности

Путин поручил проработать условия для воспитания гармоничной личности - РИА Новости, 07.05.2024

Путин поручил проработать условия для воспитания гармоничной личности

В РФ к 2030 году должны быть условия для воспитания гармоничной и патриотичной личности на основе традиционных духовно-нравственных ценностей, следует из... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T19:00

2024-05-07T19:00

2024-05-07T21:41

общество

россия

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В РФ к 2030 году должны быть условия для воспитания гармоничной и патриотичной личности на основе традиционных духовно-нравственных ценностей, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля."Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности": создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей", - говорится в тексте указа.

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общество, россия