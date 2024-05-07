https://ria.ru/20240507/putin-1944507691.html
Путин поручил разработать план развития инфраструктуры в ключевых сферах
Путин поручил разработать план развития инфраструктуры в ключевых сферах - РИА Новости, 07.05.2024
Путин поручил разработать план развития инфраструктуры в ключевых сферах
Путин поручил до 1 июля 2025 разработать план развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной инфраструктуры до 2036 года, следует из... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T18:59
2024-05-07T18:59
2024-05-07T20:30
владимир путин
россия
экономика
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Путин поручил до 1 июля 2025 разработать план развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной инфраструктуры до 2036 года, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля."До 1 июля 2025 года разработать с использованием единой цифровой картографической основы Российской Федерации и утвердить комплексный план развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры на период до 2036 года, необходимой для реализации национальных целей", - говорится в тексте указа.
https://ria.ru/20240507/dorogi-1944511799.html
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владимир путин, россия, экономика
Владимир Путин, Россия, Экономика
Путин поручил разработать план развития инфраструктуры в ключевых сферах
Путин поручил до 1 июля разработать план развития инфраструктуры в 4 сферах
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Путин поручил до 1 июля 2025 разработать план развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной инфраструктуры до 2036 года, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля.
"До 1 июля 2025 года разработать с использованием единой цифровой картографической основы Российской Федерации и утвердить комплексный план развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры на период до 2036 года, необходимой для реализации национальных целей", - говорится в тексте указа.