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Путин поручил разработать план развития инфраструктуры в ключевых сферах - РИА Новости, 07.05.2024
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18:59 07.05.2024 (обновлено: 20:30 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/putin-1944507691.html
Путин поручил разработать план развития инфраструктуры в ключевых сферах
Путин поручил разработать план развития инфраструктуры в ключевых сферах - РИА Новости, 07.05.2024
Путин поручил разработать план развития инфраструктуры в ключевых сферах
Путин поручил до 1 июля 2025 разработать план развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной инфраструктуры до 2036 года, следует из... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T18:59
2024-05-07T20:30
владимир путин
россия
экономика
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Путин поручил до 1 июля 2025 разработать план развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной инфраструктуры до 2036 года, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля."До 1 июля 2025 года разработать с использованием единой цифровой картографической основы Российской Федерации и утвердить комплексный план развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры на период до 2036 года, необходимой для реализации национальных целей", - говорится в тексте указа.
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владимир путин, россия, экономика
Владимир Путин, Россия, Экономика
Путин поручил разработать план развития инфраструктуры в ключевых сферах

Путин поручил до 1 июля разработать план развития инфраструктуры в 4 сферах

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Путин поручил до 1 июля 2025 разработать план развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной инфраструктуры до 2036 года, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля.
"До 1 июля 2025 года разработать с использованием единой цифровой картографической основы Российской Федерации и утвердить комплексный план развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры на период до 2036 года, необходимой для реализации национальных целей", - говорится в тексте указа.
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