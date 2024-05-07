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Путин поручил снизить долю импорта товаров и услуг в структуре ВВП - РИА Новости, 07.05.2024
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18:59 07.05.2024 (обновлено: 20:24 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/putin-1944507394.html
Путин поручил снизить долю импорта товаров и услуг в структуре ВВП
Путин поручил снизить долю импорта товаров и услуг в структуре ВВП - РИА Новости, 07.05.2024
Путин поручил снизить долю импорта товаров и услуг в структуре ВВП
Президент России владимир Путин поручил обеспечить снижение доли импорта товаров и услуг в структуре ВВП до 17% к 2030 году, следует из подписанного указа "О... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T18:59
2024-05-07T20:24
экономика
россия
владимир путин
импорт
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России владимир Путин поручил обеспечить снижение доли импорта товаров и услуг в структуре ВВП до 17% к 2030 году, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля."Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Устойчивая и динамичная экономика": снижение доли импорта товаров и услуг в структуре валового внутреннего продукта до 17 процентов к 2030 году", - говорится в документе.
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экономика, россия, владимир путин, импорт
Экономика, Россия, Владимир Путин, Импорт
Путин поручил снизить долю импорта товаров и услуг в структуре ВВП

Путин поручил снизить долю импорта товаров и услуг в структуре ВВП до 17% к 2030

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России владимир Путин поручил обеспечить снижение доли импорта товаров и услуг в структуре ВВП до 17% к 2030 году, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля.
"Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Устойчивая и динамичная экономика": снижение доли импорта товаров и услуг в структуре валового внутреннего продукта до 17 процентов к 2030 году", - говорится в документе.
Президент России Владимир Путин
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинИмпорт
 
 
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