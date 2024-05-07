https://ria.ru/20240507/putin-1944507394.html
Путин поручил снизить долю импорта товаров и услуг в структуре ВВП
Путин поручил снизить долю импорта товаров и услуг в структуре ВВП - РИА Новости, 07.05.2024
Путин поручил снизить долю импорта товаров и услуг в структуре ВВП
Президент России владимир Путин поручил обеспечить снижение доли импорта товаров и услуг в структуре ВВП до 17% к 2030 году, следует из подписанного указа "О... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T18:59
2024-05-07T18:59
2024-05-07T20:24
экономика
россия
владимир путин
импорт
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России владимир Путин поручил обеспечить снижение доли импорта товаров и услуг в структуре ВВП до 17% к 2030 году, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля."Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Устойчивая и динамичная экономика": снижение доли импорта товаров и услуг в структуре валового внутреннего продукта до 17 процентов к 2030 году", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240507/tovary-1944514406.html
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экономика, россия, владимир путин, импорт
Экономика, Россия, Владимир Путин, Импорт
Путин поручил снизить долю импорта товаров и услуг в структуре ВВП
Путин поручил снизить долю импорта товаров и услуг в структуре ВВП до 17% к 2030