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Путин включил сохранение населения и экологическое благополучие в наццели
Путин включил сохранение населения и экологическое благополучие в наццели - РИА Новости, 07.05.2024
Путин включил сохранение населения и экологическое благополучие в наццели
Президент России Владимир Путин включил сохранение населения, развитие потенциала каждого человека, экологическое благополучие и технологическое лидерство в... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T18:58
2024-05-07T18:58
2024-05-07T21:41
общество
владимир путин
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин включил сохранение населения, развитие потенциала каждого человека, экологическое благополучие и технологическое лидерство в национальные цели до 2030 года, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля."Определить следующие национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года: сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи... реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности... экологическое благополучие... технологическое лидерство...", - говорится в тексте указа.
РИА Новости
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общество, владимир путин
Путин включил сохранение населения и экологическое благополучие в наццели
Путин включил сохранение населения, экоблагополучие и техлидерство в наццели