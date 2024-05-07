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Путин поручил представить проекты по обеспечению технологического лидерства - РИА Новости, 07.05.2024
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18:55 07.05.2024 (обновлено: 21:41 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/putin-1944505380.html
Путин поручил представить проекты по обеспечению технологического лидерства
Путин поручил представить проекты по обеспечению технологического лидерства - РИА Новости, 07.05.2024
Путин поручил представить проекты по обеспечению технологического лидерства
Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября представить блок нацпроектов по обеспечению технологического лидерства и 11 проектов по другим... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T18:55
2024-05-07T21:41
владимир путин
общество
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября представить блок нацпроектов по обеспечению технологического лидерства и 11 проектов по другим направлениям, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля."До 1 сентября 2024 года для достижения национальных целей, целевых показателей и выполнения задач, предусмотренных настоящим указом, разработать (скорректировать) при участии Государственного Совета Российской Федерации и представить на рассмотрение Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам блок национальных проектов по обеспечению технологического лидерства", - говорится в документе.
РИА Новости
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владимир путин, общество
Владимир Путин, Общество
Путин поручил представить проекты по обеспечению технологического лидерства

Путин поручил представить нацпроекты по обеспечению технологического лидерства

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Евгений Паулин
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября представить блок нацпроектов по обеспечению технологического лидерства и 11 проектов по другим направлениям, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля.
"До 1 сентября 2024 года для достижения национальных целей, целевых показателей и выполнения задач, предусмотренных настоящим указом, разработать (скорректировать) при участии Государственного Совета Российской Федерации и представить на рассмотрение Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам блок национальных проектов по обеспечению технологического лидерства", - говорится в документе.
 
Владимир ПутинОбщество
 
 
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