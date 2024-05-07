https://ria.ru/20240507/putin-1944505380.html

Путин поручил представить проекты по обеспечению технологического лидерства

Путин поручил представить проекты по обеспечению технологического лидерства - РИА Новости, 07.05.2024

Путин поручил представить проекты по обеспечению технологического лидерства

Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября представить блок нацпроектов по обеспечению технологического лидерства и 11 проектов по другим... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T18:55

2024-05-07T18:55

2024-05-07T21:41

владимир путин

общество

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября представить блок нацпроектов по обеспечению технологического лидерства и 11 проектов по другим направлениям, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля."До 1 сентября 2024 года для достижения национальных целей, целевых показателей и выполнения задач, предусмотренных настоящим указом, разработать (скорректировать) при участии Государственного Совета Российской Федерации и представить на рассмотрение Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам блок национальных проектов по обеспечению технологического лидерства", - говорится в документе.

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владимир путин, общество