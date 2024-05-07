https://ria.ru/20240507/putin-1944484603.html
Путин встретился с Леонидом Рошалем и классным руководителем
Путин встретился с Леонидом Рошалем и классным руководителем - РИА Новости, 07.05.2024
Путин встретился с Леонидом Рошалем и классным руководителем
Президент России Владимир Путин встретился с советским и российским хирургом Леонидом Рошалем РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T17:51
2024-05-07T17:51
2024-05-07T17:51
владимир путин
россия
леонид рошаль
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Президент России Владимир Путин встретился с советским и российским хирургом Леонидом Рошалем
россия
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5
4.7
96
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Путин на встрече с Рошалем и классным руководителем
Путин на встрече с Рошалем и классным руководителем
2024-05-07T17:51
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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4.7
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владимир путин, россия, леонид рошаль, видео
Владимир Путин, Россия, Леонид Рошаль
Путин встретился с Леонидом Рошалем и классным руководителем
Президент России Владимир Путин встретился с советским и российским хирургом Леонидом Рошалем
2024-05-07T17:51
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PT2M02S
Путин встретился с Леонидом Рошалем и классным руководителем
Путин встретился с Леонидом Рошалем
Президент России Владимир Путин встретился с советским и российским хирургом Леонидом Рошалем