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Путин встретился с Леонидом Рошалем и классным руководителем - РИА Новости, 07.05.2024
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17:51 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/putin-1944484603.html
Путин встретился с Леонидом Рошалем и классным руководителем
Путин встретился с Леонидом Рошалем и классным руководителем - РИА Новости, 07.05.2024
Путин встретился с Леонидом Рошалем и классным руководителем
Президент России Владимир Путин встретился с советским и российским хирургом Леонидом Рошалем РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T17:51
2024-05-07T17:51
владимир путин
россия
леонид рошаль
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Президент России Владимир Путин встретился с советским и российским хирургом Леонидом Рошалем
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Путин на встрече с Рошалем и классным руководителем
Путин на встрече с Рошалем и классным руководителем
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владимир путин, россия, леонид рошаль, видео
Владимир Путин, Россия, Леонид Рошаль
Путин встретился с Леонидом Рошалем и классным руководителем
Президент России Владимир Путин встретился с советским и российским хирургом Леонидом Рошалем
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Путин встретился с Леонидом Рошалем и классным руководителем

Путин встретился с Леонидом Рошалем

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Президент России Владимир Путин встретился с советским и российским хирургом Леонидом Рошалем
 
Владимир ПутинРоссияЛеонид Рошаль
 
 
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