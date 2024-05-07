https://ria.ru/20240507/putin-1944484603.html

Путин встретился с Леонидом Рошалем и классным руководителем

Путин встретился с Леонидом Рошалем и классным руководителем - РИА Новости, 07.05.2024

Путин встретился с Леонидом Рошалем и классным руководителем

Президент России Владимир Путин встретился с советским и российским хирургом Леонидом Рошалем РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T17:51

2024-05-07T17:51

2024-05-07T17:51

владимир путин

россия

леонид рошаль

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Президент России Владимир Путин встретился с советским и российским хирургом Леонидом Рошалем

россия

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Новости

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Путин на встрече с Рошалем и классным руководителем

Путин на встрече с Рошалем и классным руководителем

2024-05-07T17:51

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