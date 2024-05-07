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В ГД рассказали, почему Путин — это преимущество для России и других стран - РИА Новости, 07.05.2024
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14:44 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/putin-1944421716.html
В ГД рассказали, почему Путин — это преимущество для России и других стран
В ГД рассказали, почему Путин — это преимущество для России и других стран - РИА Новости, 07.05.2024
В ГД рассказали, почему Путин — это преимущество для России и других стран
Президент России Владимир Путин - это преимущество не только для РФ, но и для других стран, которые не хотят жить в однополярном мире и не хотят реванша... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T14:44
2024-05-07T14:44
политика
россия
владимир путин
василий пискарев
госдума рф
инаугурация владимира путина — 2024
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин - это преимущество не только для РФ, но и для других стран, которые не хотят жить в однополярном мире и не хотят реванша нацизма, заявил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале.Церемония инаугурации президента РФ Владимира Путина прошла в Кремле 7 мая. Путин после официального вступления в должность принял парад Президентского полка на Соборной площади в Кремле, затем президент пришел в Благовещенский собор, где патриарх московский и всея Руси отслужил благодарственный молебен по случаю инаугурации. "Путин - это преимущество не только для России, но и для других стран, которые не хотят жить в однополярном мире, не хотят реванша нацизма, издевательства над ценностями настоящей семьи, веры, над традициями", - написал Пискарев. По его словам, приоритетом остаётся дальнейшая защита суверенитета, укрепление безопасности России, противодействие попыткам зарубежного вмешательства. "Эти задачи поставлены президентом в послании Федеральному Собранию. Мы над соответствующими поправками работаем. Вместе с коллегами сделаю всё необходимое, чтобы помочь нашему президенту реализовать намеченное", - подчеркнул Пискарев. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент набрал 87,28% голосов. Высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет – до 2030 года.Как проходила инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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политика, россия, владимир путин, василий пискарев, госдума рф, инаугурация владимира путина — 2024
Политика, Россия, Владимир Путин, Василий Пискарев, Госдума РФ, Инаугурация Владимира Путина — 2024
В ГД рассказали, почему Путин — это преимущество для России и других стран

Пискарев назвал Путина преимуществом для стран, не желающих реванша нацизма

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкИзбранный президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии инаугурации в Кремле
Избранный президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии инаугурации в Кремле - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Избранный президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии инаугурации в Кремле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин - это преимущество не только для РФ, но и для других стран, которые не хотят жить в однополярном мире и не хотят реванша нацизма, заявил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале.
Церемония инаугурации президента РФ Владимира Путина прошла в Кремле 7 мая. Путин после официального вступления в должность принял парад Президентского полка на Соборной площади в Кремле, затем президент пришел в Благовещенский собор, где патриарх московский и всея Руси отслужил благодарственный молебен по случаю инаугурации.
Инаугурация президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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"Путин - это преимущество не только для России, но и для других стран, которые не хотят жить в однополярном мире, не хотят реванша нацизма, издевательства над ценностями настоящей семьи, веры, над традициями", - написал Пискарев. По его словам, приоритетом остаётся дальнейшая защита суверенитета, укрепление безопасности России, противодействие попыткам зарубежного вмешательства.
"Эти задачи поставлены президентом в послании Федеральному Собранию. Мы над соответствующими поправками работаем. Вместе с коллегами сделаю всё необходимое, чтобы помочь нашему президенту реализовать намеченное", - подчеркнул Пискарев.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент набрал 87,28% голосов. Высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет – до 2030 года.
Как проходила инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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ПолитикаРоссияВладимир ПутинВасилий ПискаревГосдума РФИнаугурация Владимира Путина — 2024
 
 
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