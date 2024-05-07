https://ria.ru/20240507/putin-1944421716.html
В ГД рассказали, почему Путин — это преимущество для России и других стран
В ГД рассказали, почему Путин — это преимущество для России и других стран - РИА Новости, 07.05.2024
В ГД рассказали, почему Путин — это преимущество для России и других стран
Президент России Владимир Путин - это преимущество не только для РФ, но и для других стран, которые не хотят жить в однополярном мире и не хотят реванша... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T14:44
2024-05-07T14:44
2024-05-07T14:44
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россия
владимир путин
василий пискарев
госдума рф
инаугурация владимира путина — 2024
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин - это преимущество не только для РФ, но и для других стран, которые не хотят жить в однополярном мире и не хотят реванша нацизма, заявил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале.Церемония инаугурации президента РФ Владимира Путина прошла в Кремле 7 мая. Путин после официального вступления в должность принял парад Президентского полка на Соборной площади в Кремле, затем президент пришел в Благовещенский собор, где патриарх московский и всея Руси отслужил благодарственный молебен по случаю инаугурации. "Путин - это преимущество не только для России, но и для других стран, которые не хотят жить в однополярном мире, не хотят реванша нацизма, издевательства над ценностями настоящей семьи, веры, над традициями", - написал Пискарев. По его словам, приоритетом остаётся дальнейшая защита суверенитета, укрепление безопасности России, противодействие попыткам зарубежного вмешательства. "Эти задачи поставлены президентом в послании Федеральному Собранию. Мы над соответствующими поправками работаем. Вместе с коллегами сделаю всё необходимое, чтобы помочь нашему президенту реализовать намеченное", - подчеркнул Пискарев. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент набрал 87,28% голосов. Высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет – до 2030 года.Как проходила инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20240507/putin-1944335029.html
https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, василий пискарев, госдума рф, инаугурация владимира путина — 2024
Политика, Россия, Владимир Путин, Василий Пискарев, Госдума РФ, Инаугурация Владимира Путина — 2024
В ГД рассказали, почему Путин — это преимущество для России и других стран
Пискарев назвал Путина преимуществом для стран, не желающих реванша нацизма
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин - это преимущество не только для РФ, но и для других стран, которые не хотят жить в однополярном мире и не хотят реванша нацизма, заявил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале
.
Церемония инаугурации президента РФ Владимира Путина прошла в Кремле 7 мая. Путин после официального вступления в должность принял парад Президентского полка на Соборной площади в Кремле, затем президент пришел в Благовещенский собор, где патриарх московский и всея Руси отслужил благодарственный молебен по случаю инаугурации.
"Путин - это преимущество не только для России, но и для других стран, которые не хотят жить в однополярном мире, не хотят реванша нацизма, издевательства над ценностями настоящей семьи, веры, над традициями", - написал Пискарев. По его словам, приоритетом остаётся дальнейшая защита суверенитета, укрепление безопасности России, противодействие попыткам зарубежного вмешательства.
"Эти задачи поставлены президентом в послании Федеральному Собранию. Мы над соответствующими поправками работаем. Вместе с коллегами сделаю всё необходимое, чтобы помочь нашему президенту реализовать намеченное", - подчеркнул Пискарев.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент набрал 87,28% голосов. Высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет – до 2030 года.