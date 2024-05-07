https://ria.ru/20240507/putin-1944421716.html

В ГД рассказали, почему Путин — это преимущество для России и других стран

В ГД рассказали, почему Путин — это преимущество для России и других стран - РИА Новости, 07.05.2024

В ГД рассказали, почему Путин — это преимущество для России и других стран

Президент России Владимир Путин - это преимущество не только для РФ, но и для других стран, которые не хотят жить в однополярном мире и не хотят реванша... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T14:44

2024-05-07T14:44

2024-05-07T14:44

политика

россия

владимир путин

василий пискарев

госдума рф

инаугурация владимира путина — 2024

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин - это преимущество не только для РФ, но и для других стран, которые не хотят жить в однополярном мире и не хотят реванша нацизма, заявил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале.Церемония инаугурации президента РФ Владимира Путина прошла в Кремле 7 мая. Путин после официального вступления в должность принял парад Президентского полка на Соборной площади в Кремле, затем президент пришел в Благовещенский собор, где патриарх московский и всея Руси отслужил благодарственный молебен по случаю инаугурации. "Путин - это преимущество не только для России, но и для других стран, которые не хотят жить в однополярном мире, не хотят реванша нацизма, издевательства над ценностями настоящей семьи, веры, над традициями", - написал Пискарев. По его словам, приоритетом остаётся дальнейшая защита суверенитета, укрепление безопасности России, противодействие попыткам зарубежного вмешательства. "Эти задачи поставлены президентом в послании Федеральному Собранию. Мы над соответствующими поправками работаем. Вместе с коллегами сделаю всё необходимое, чтобы помочь нашему президенту реализовать намеченное", - подчеркнул Пискарев. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент набрал 87,28% голосов. Высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет – до 2030 года.Как проходила инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240507/putin-1944335029.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, василий пискарев, госдума рф, инаугурация владимира путина — 2024