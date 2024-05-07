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Собянин поздравил Путина с вступлением в должность президента - РИА Новости, 07.05.2024
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14:32 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/putin-1944417624.html
Собянин поздравил Путина с вступлением в должность президента
Собянин поздравил Путина с вступлением в должность президента - РИА Новости, 07.05.2024
Собянин поздравил Путина с вступлением в должность президента
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с вступлением в должность президента Российской Федерации. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T14:32
2024-05-07T14:32
москва
сергей собянин
владимир путин
политика
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с вступлением в должность президента Российской Федерации. "Поздравляю Владимира Владимировича Путина с вступлением в должность президента Российской Федерации. С его именем неразрывно связаны крупнейшие достижения нашей страны последних десятилетий. И сегодня, получив твёрдый мандат народного доверия, Владимир Владимирович сможет продолжить курс на укрепление суверенитета и повышение качества жизни граждан России", — написал Собянин в своем Telegram-канале. Собянин также пожелал президенту крепкого здоровья и новых успехов в служении Отчизне. Как проходила инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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москва, сергей собянин, владимир путин, политика
Москва, Сергей Собянин, Владимир Путин, Политика
Собянин поздравил Путина с вступлением в должность президента

Собянин: Путин сможет продолжить курс на укрепление суверенитета РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкИзбранный президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации в Кремле
Избранный президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации в Кремле - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Избранный президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации в Кремле
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с вступлением в должность президента Российской Федерации.
"Поздравляю Владимира Владимировича Путина с вступлением в должность президента Российской Федерации. С его именем неразрывно связаны крупнейшие достижения нашей страны последних десятилетий. И сегодня, получив твёрдый мандат народного доверия, Владимир Владимирович сможет продолжить курс на укрепление суверенитета и повышение качества жизни граждан России", — написал Собянин в своем Telegram-канале.
Собянин также пожелал президенту крепкого здоровья и новых успехов в служении Отчизне.
Как проходила инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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