https://ria.ru/20240507/putin-1944404511.html

Жители ЛНР не забудут, кому обязаны сегодняшним развитием, заявил Пасечник

Жители ЛНР не забудут, кому обязаны сегодняшним развитием, заявил Пасечник - РИА Новости, 07.05.2024

Жители ЛНР не забудут, кому обязаны сегодняшним развитием, заявил Пасечник

Глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале поздравил президента РФ Владимира Путина с вступлением в должность, отметив, что жители региона никогда не забудут,... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T13:58

2024-05-07T13:58

2024-05-07T13:58

россия

луганская народная республика

владимир путин

леонид пасечник

политика

инаугурация владимира путина — 2024

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ЛУГАНСК, 7 мая – РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале поздравил президента РФ Владимира Путина с вступлением в должность, отметив, что жители региона никогда не забудут, кто поддержал их стремление быть со своей страной. "Жители региона никогда не забудут, кто поддержал наше стремление быть со своей страной. Чьими решениями и чьей волей была восстановлена историческая справедливость. Кому Луганщина обязана своим сегодняшним развитием и верой в завтрашний день", - написал Пасечник. Он подчеркнул, что для него большая честь присутствовать на церемонии инаугурации, "важном историческом событии и для всего государства, и для Луганской Народной Республики – полноправного субъекта РФ". Глава региона отметил, что вся страна выразила доверие Владимиру Путину на президентских выборах, и только его видят у руля государства в эти сложные времена. "Для нас с его именем связано сохранение целостности страны, ее традиций и духовности, свободы и силы. Вступление Владимира Владимировича Путина в должность президента – это наша общая победа. Победа России", - заключил Пасечник. Церемония инаугурации президента РФ Владимира Путина прошла в Кремле 7 мая. Путин после официального вступления в должность принял парад Президентского полка на Соборной площади в Кремле, затем президент пришел в Благовещенский собор, где патриарх московский и всея Руси отслужил благодарственный молебен по случаю инаугурации. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент набрал 87,28% голосов. Высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет – до 2030 года.

https://ria.ru/20240507/putin-1944335029.html

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

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луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, луганская народная республика, владимир путин, леонид пасечник, политика, инаугурация владимира путина — 2024