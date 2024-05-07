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Володин назвал инаугурацию Путина торжеством справедливости для всего мира - РИА Новости, 07.05.2024
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13:12 07.05.2024 (обновлено: 13:17 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/putin-1944386247.html
Володин назвал инаугурацию Путина торжеством справедливости для всего мира
Володин назвал инаугурацию Путина торжеством справедливости для всего мира - РИА Новости, 07.05.2024
Володин назвал инаугурацию Путина торжеством справедливости для всего мира
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в эфире Первого канала, что президент России Владимир Путин олицетворяет "построение справедливого миропорядка", а... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T13:12
2024-05-07T13:17
политика
россия
владимир путин
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в эфире Первого канала, что президент России Владимир Путин олицетворяет "построение справедливого миропорядка", а сегодняшняя инаугурация Путина представляет собой "торжество справедливости для всего мира". "Путин - это построение справедливого миропорядка, Путин - это построение многополярного мира. То, чего ждут граждане многих стран, потому что они хотят сами планировать свое будущее, а не под диктовку гегемона... Сегодняшняя инаугурация (Путина) - это торжество справедливости для всего мира, для нас это выбор своего руководителя", - сказал Володин.
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политика, россия, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин назвал инаугурацию Путина торжеством справедливости для всего мира

Володин заявил, что Путин олицетворяет построение справедливого миропорядка

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкИзбранный президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии инаугурации в Кремле
Избранный президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии инаугурации в Кремле - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Избранный президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии инаугурации в Кремле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в эфире Первого канала, что президент России Владимир Путин олицетворяет "построение справедливого миропорядка", а сегодняшняя инаугурация Путина представляет собой "торжество справедливости для всего мира".
"Путин - это построение справедливого миропорядка, Путин - это построение многополярного мира. То, чего ждут граждане многих стран, потому что они хотят сами планировать свое будущее, а не под диктовку гегемона... Сегодняшняя инаугурация (Путина) - это торжество справедливости для всего мира, для нас это выбор своего руководителя", - сказал Володин.
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ПолитикаРоссияВладимир ПутинВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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