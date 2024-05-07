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Володин назвал инаугурацию Путина торжеством справедливости для всего мира
Володин назвал инаугурацию Путина торжеством справедливости для всего мира - РИА Новости, 07.05.2024
Володин назвал инаугурацию Путина торжеством справедливости для всего мира
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в эфире Первого канала, что президент России Владимир Путин олицетворяет "построение справедливого миропорядка", а... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T13:12
2024-05-07T13:12
2024-05-07T13:17
политика
россия
владимир путин
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в эфире Первого канала, что президент России Владимир Путин олицетворяет "построение справедливого миропорядка", а сегодняшняя инаугурация Путина представляет собой "торжество справедливости для всего мира". "Путин - это построение справедливого миропорядка, Путин - это построение многополярного мира. То, чего ждут граждане многих стран, потому что они хотят сами планировать свое будущее, а не под диктовку гегемона... Сегодняшняя инаугурация (Путина) - это торжество справедливости для всего мира, для нас это выбор своего руководителя", - сказал Володин.
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Политика, Россия, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин назвал инаугурацию Путина торжеством справедливости для всего мира
Володин заявил, что Путин олицетворяет построение справедливого миропорядка