https://ria.ru/20240507/putin-1944386247.html

Володин назвал инаугурацию Путина торжеством справедливости для всего мира

Володин назвал инаугурацию Путина торжеством справедливости для всего мира - РИА Новости, 07.05.2024

Володин назвал инаугурацию Путина торжеством справедливости для всего мира

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в эфире Первого канала, что президент России Владимир Путин олицетворяет "построение справедливого миропорядка", а... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T13:12

2024-05-07T13:12

2024-05-07T13:17

политика

россия

владимир путин

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в эфире Первого канала, что президент России Владимир Путин олицетворяет "построение справедливого миропорядка", а сегодняшняя инаугурация Путина представляет собой "торжество справедливости для всего мира". "Путин - это построение справедливого миропорядка, Путин - это построение многополярного мира. То, чего ждут граждане многих стран, потому что они хотят сами планировать свое будущее, а не под диктовку гегемона... Сегодняшняя инаугурация (Путина) - это торжество справедливости для всего мира, для нас это выбор своего руководителя", - сказал Володин.

https://ria.ru/20231113/putin-1909235049.html

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политика, россия, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф