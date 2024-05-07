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Собянин выразил уверенность в успехе и победе России благодаря Путину - РИА Новости, 07.05.2024
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13:12 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/putin-1944386018.html
Собянин выразил уверенность в успехе и победе России благодаря Путину
Собянин выразил уверенность в успехе и победе России благодаря Путину - РИА Новости, 07.05.2024
Собянин выразил уверенность в успехе и победе России благодаря Путину
Мэр Москвы Сергей Собянин после церемонии инаугурации президента России Владимира Путина в эфире "Первого канала" выразил уверенность, что благодаря огромному... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T13:12
2024-05-07T13:12
политика
россия
москва
сергей собянин
владимир путин
инаугурация владимира путина — 2024
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин после церемонии инаугурации президента России Владимира Путина в эфире "Первого канала" выразил уверенность, что благодаря огромному опыту, мудрости и таланту руководителя, которые есть у главы государства, успех и победа России обеспечены. "Церемония, как всегда, очень торжественная. Президент в своей речи отметил, что страна будет развиваться стабильно. Но речь идет не просто о стабильности, а о том, что мы должны стабильно двигаться, двигаться к победе и успеху. И я уверен, что благодаря тому огромному опыту, который есть у Путина, его мудрости и таланту руководителя, конечно, успех нам обеспечен, победа нам обеспечена", - сказал Собянин. Отвечая на вопрос корреспондента, чего мэр Москвы ожидает от нового политического цикла, который начался с сегодняшнего дня, Собянин отметил, что "политические циклы меняются, страна остается". Церемония инаугурации президента РФ прошла в Кремле. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам Путин набрал 87,28% голосов.Как проходила инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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политика, россия, москва, сергей собянин, владимир путин, инаугурация владимира путина — 2024
Политика, Россия, Москва, Сергей Собянин, Владимир Путин, Инаугурация Владимира Путина — 2024
Собянин выразил уверенность в успехе и победе России благодаря Путину

Собянин: благодаря опыту и мудрости Путина успех и победа России обеспечены

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкИзбранный президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии инаугурации в Кремле
Избранный президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии инаугурации в Кремле - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Избранный президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии инаугурации в Кремле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин после церемонии инаугурации президента России Владимира Путина в эфире "Первого канала" выразил уверенность, что благодаря огромному опыту, мудрости и таланту руководителя, которые есть у главы государства, успех и победа России обеспечены.
"Церемония, как всегда, очень торжественная. Президент в своей речи отметил, что страна будет развиваться стабильно. Но речь идет не просто о стабильности, а о том, что мы должны стабильно двигаться, двигаться к победе и успеху. И я уверен, что благодаря тому огромному опыту, который есть у Путина, его мудрости и таланту руководителя, конечно, успех нам обеспечен, победа нам обеспечена", - сказал Собянин.
Отвечая на вопрос корреспондента, чего мэр Москвы ожидает от нового политического цикла, который начался с сегодняшнего дня, Собянин отметил, что "политические циклы меняются, страна остается".
Церемония инаугурации президента РФ прошла в Кремле. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам Путин набрал 87,28% голосов.
Как проходила инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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