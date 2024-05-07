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Путин заявил, что достичь больших целей можно только вместе с народом - РИА Новости, 07.05.2024
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12:16 07.05.2024 (обновлено: 12:25 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/putin-1944361043.html
Путин заявил, что достичь больших целей можно только вместе с народом
Путин заявил, что достичь больших целей можно только вместе с народом - РИА Новости, 07.05.2024
Путин заявил, что достичь больших целей можно только вместе с народом
Достичь по-настоящему больших целей можно только вместе с народом, заявил президент России Владимир Путин на торжественной церемонии инаугурации в Кремлевском... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T12:16
2024-05-07T12:25
владимир путин
россия
инаугурация владимира путина — 2024
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Достичь по-настоящему больших целей можно только вместе с народом, заявил президент России Владимир Путин на торжественной церемонии инаугурации в Кремлевском дворце."Сегодня по сути мы держим ответ перед нашей тысячелетней историей, перед нашими предками. Они брали, казалось бы, недоступные высоты. Потому что на первое место всегда ставили Родину. Знали, что достичь по-настоящему больших целей можно только вместе со своей страной и со своим народом. И создали мировую державу - наше Отечество", - заявил Путин.
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владимир путин, россия, инаугурация владимира путина — 2024
Владимир Путин, Россия, Инаугурация Владимира Путина — 2024
Путин заявил, что достичь больших целей можно только вместе с народом

Путин: достичь по-настоящему больших целей можно только вместе с народом

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Достичь по-настоящему больших целей можно только вместе с народом, заявил президент России Владимир Путин на торжественной церемонии инаугурации в Кремлевском дворце.
"Сегодня по сути мы держим ответ перед нашей тысячелетней историей, перед нашими предками. Они брали, казалось бы, недоступные высоты. Потому что на первое место всегда ставили Родину. Знали, что достичь по-настоящему больших целей можно только вместе со своей страной и со своим народом. И создали мировую державу - наше Отечество", - заявил Путин.
Избранный президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии инаугурации в Кремле - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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