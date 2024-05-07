https://ria.ru/20240507/putin-1944361043.html

Путин заявил, что достичь больших целей можно только вместе с народом

Путин заявил, что достичь больших целей можно только вместе с народом - РИА Новости, 07.05.2024

Путин заявил, что достичь больших целей можно только вместе с народом

Достичь по-настоящему больших целей можно только вместе с народом, заявил президент России Владимир Путин на торжественной церемонии инаугурации в Кремлевском... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T12:16

2024-05-07T12:16

2024-05-07T12:25

владимир путин

россия

инаугурация владимира путина — 2024

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Достичь по-настоящему больших целей можно только вместе с народом, заявил президент России Владимир Путин на торжественной церемонии инаугурации в Кремлевском дворце."Сегодня по сути мы держим ответ перед нашей тысячелетней историей, перед нашими предками. Они брали, казалось бы, недоступные высоты. Потому что на первое место всегда ставили Родину. Знали, что достичь по-настоящему больших целей можно только вместе со своей страной и со своим народом. И создали мировую державу - наше Отечество", - заявил Путин.

https://ria.ru/20240507/rossiya-1944364967.html

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владимир путин, россия, инаугурация владимира путина — 2024