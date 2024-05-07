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Путин заявил, что государственная система России должна быть гибкой - РИА Новости, 07.05.2024
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12:15 07.05.2024 (обновлено: 12:21 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/putin-1944359931.html
Путин заявил, что государственная система России должна быть гибкой
Путин заявил, что государственная система России должна быть гибкой - РИА Новости, 07.05.2024
Путин заявил, что государственная система России должна быть гибкой
Российская государственная система должна быть гибкой, создавать условия движения вперед, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T12:15
2024-05-07T12:21
владимир путин
россия
инаугурация владимира путина — 2024
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Российская государственная система должна быть гибкой, создавать условия движения вперед, заявил президент РФ Владимир Путин."Наша государственная, общественная система должна быть гибкой, создавать условия для обновления и движения вперед", - сказал Путин во время торжественной церемонии инаугурации.Он отметил изменения атмосферы в обществе, что сегодня высоко ценится надежность, взаимная ответственность, искренность, порядочность, благородство и мужество."Сделаю все, чтобы люди, которые проявили свои лучшие человеческие и профессиональные качества, делом доказали верность Отечеству, выходили на ведущие позиции в государственном управлении, в экономике, во всех сферах", - подчеркнул президент.Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, Путин набрал 87,28% голосов. -0-
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владимир путин, россия, инаугурация владимира путина — 2024
Владимир Путин, Россия, Инаугурация Владимира Путина — 2024
Путин заявил, что государственная система России должна быть гибкой

Путин: государственная система России должна быть гибкой для движения вперед

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Российская государственная система должна быть гибкой, создавать условия движения вперед, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наша государственная, общественная система должна быть гибкой, создавать условия для обновления и движения вперед", - сказал Путин во время торжественной церемонии инаугурации.
Он отметил изменения атмосферы в обществе, что сегодня высоко ценится надежность, взаимная ответственность, искренность, порядочность, благородство и мужество.
"Сделаю все, чтобы люди, которые проявили свои лучшие человеческие и профессиональные качества, делом доказали верность Отечеству, выходили на ведущие позиции в государственном управлении, в экономике, во всех сферах", - подчеркнул президент.
Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, Путин набрал 87,28% голосов. -0-
Инаугурация президента РФ Владимира Путина
Россия уверенно смотрит вперед и планирует будущее, заявил Путин
12:20
 
Владимир ПутинРоссияИнаугурация Владимира Путина — 2024
 
 
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