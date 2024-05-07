https://ria.ru/20240507/putin-1944359931.html

Путин заявил, что государственная система России должна быть гибкой

Путин заявил, что государственная система России должна быть гибкой - РИА Новости, 07.05.2024

Путин заявил, что государственная система России должна быть гибкой

Российская государственная система должна быть гибкой, создавать условия движения вперед, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T12:15

2024-05-07T12:15

2024-05-07T12:21

владимир путин

россия

инаугурация владимира путина — 2024

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Российская государственная система должна быть гибкой, создавать условия движения вперед, заявил президент РФ Владимир Путин."Наша государственная, общественная система должна быть гибкой, создавать условия для обновления и движения вперед", - сказал Путин во время торжественной церемонии инаугурации.Он отметил изменения атмосферы в обществе, что сегодня высоко ценится надежность, взаимная ответственность, искренность, порядочность, благородство и мужество."Сделаю все, чтобы люди, которые проявили свои лучшие человеческие и профессиональные качества, делом доказали верность Отечеству, выходили на ведущие позиции в государственном управлении, в экономике, во всех сферах", - подчеркнул президент.Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, Путин набрал 87,28% голосов. -0-

https://ria.ru/20240507/rossiya-1944363223.html

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владимир путин, россия, инаугурация владимира путина — 2024