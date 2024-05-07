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Политическая система России должны быть устойчивой к вызовам, заявил Путин - РИА Новости, 07.05.2024
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Политическая система России должны быть устойчивой к вызовам, заявил Путин
Политическая система России должны быть устойчивой к вызовам, заявил Путин - РИА Новости, 07.05.2024
Политическая система России должны быть устойчивой к вызовам, заявил Путин
ПУТИН: НАША ГОСУДАРСТВЕННАЯ, ОБЩЕСТВЕННАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОЧНОЙ И УСТОЙЧИВОЙ К ЛЮБЫМ ВЫЗОВАМ РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T12:14
2024-05-07T12:14
инаугурация владимира путина — 2024
владимир путин
россия
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ПУТИН: НАША ГОСУДАРСТВЕННАЯ, ОБЩЕСТВЕННАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОЧНОЙ И УСТОЙЧИВОЙ К ЛЮБЫМ ВЫЗОВАМРИА НовостиИнаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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РИА Новости
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4.7
96
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инаугурация владимира путина — 2024, владимир путин, россия
Инаугурация Владимира Путина — 2024, Владимир Путин, Россия
Политическая система России должны быть устойчивой к вызовам, заявил Путин

Путин: общественная и политическая система должны быть устойчивы к вызовам

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСолдаты Президентского полка внесли специальный экземпляр Конституции и знак президента на церемонию инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле
Солдаты Президентского полка внесли специальный экземпляр Конституции и знак президента на церемонию инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Солдаты Президентского полка внесли специальный экземпляр Конституции и знак президента на церемонию инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле
Читать ria.ru в
ПУТИН: НАША ГОСУДАРСТВЕННАЯ, ОБЩЕСТВЕННАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОЧНОЙ И УСТОЙЧИВОЙ К ЛЮБЫМ ВЫЗОВАМ
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Инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
 
Инаугурация Владимира Путина — 2024Владимир ПутинРоссия
 
 
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