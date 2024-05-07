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Политическая система России должны быть устойчивой к вызовам, заявил Путин
Политическая система России должны быть устойчивой к вызовам, заявил Путин - РИА Новости, 07.05.2024
Политическая система России должны быть устойчивой к вызовам, заявил Путин
ПУТИН: НАША ГОСУДАРСТВЕННАЯ, ОБЩЕСТВЕННАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОЧНОЙ И УСТОЙЧИВОЙ К ЛЮБЫМ ВЫЗОВАМ РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T12:14
2024-05-07T12:14
2024-05-07T12:14
инаугурация владимира путина — 2024
владимир путин
россия
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ПУТИН: НАША ГОСУДАРСТВЕННАЯ, ОБЩЕСТВЕННАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОЧНОЙ И УСТОЙЧИВОЙ К ЛЮБЫМ ВЫЗОВАМРИА НовостиИнаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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инаугурация владимира путина — 2024, владимир путин, россия
Инаугурация Владимира Путина — 2024, Владимир Путин, Россия
Политическая система России должны быть устойчивой к вызовам, заявил Путин
Путин: общественная и политическая система должны быть устойчивы к вызовам