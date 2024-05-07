https://ria.ru/20240507/putin-1944359721.html

Политическая система России должны быть устойчивой к вызовам, заявил Путин

Политическая система России должны быть устойчивой к вызовам, заявил Путин - РИА Новости, 07.05.2024

Политическая система России должны быть устойчивой к вызовам, заявил Путин

ПУТИН: НАША ГОСУДАРСТВЕННАЯ, ОБЩЕСТВЕННАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОЧНОЙ И УСТОЙЧИВОЙ К ЛЮБЫМ ВЫЗОВАМ РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T12:14

2024-05-07T12:14

2024-05-07T12:14

инаугурация владимира путина — 2024

владимир путин

россия

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ПУТИН: НАША ГОСУДАРСТВЕННАЯ, ОБЩЕСТВЕННАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОЧНОЙ И УСТОЙЧИВОЙ К ЛЮБЫМ ВЫЗОВАМРИА НовостиИнаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

россия

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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инаугурация владимира путина — 2024, владимир путин, россия