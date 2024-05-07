https://ria.ru/20240507/putin-1944352797.html

Путин прибыл на церемонию инаугурации в Большой Кремлевский дворец

Путин прибыл на церемонию инаугурации в Большой Кремлевский дворец - РИА Новости, 07.05.2024

Путин прибыл на церемонию инаугурации в Большой Кремлевский дворец

Президент России Владимир Путин прибыл на церемонию инаугурации в Большой Кремлевский Дворец, кадры показали на телеканале "Россия 24". РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T11:59

2024-05-07T11:59

2024-05-07T12:01

владимир путин

инаугурация владимира путина — 2024

россия

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на церемонию инаугурации в Большой Кремлевский Дворец, кадры показали на телеканале "Россия 24".На церемонии инаугурации в обязательном порядке присутствуют члены правительства, депутаты Госдумы и сенаторы, руководители администрации президента, судьи Конституционного суда, дипломатический корпус и другие представители власти, а также звезды спорта и шоу-бизнеса.Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.

https://ria.ru/20240507/putin-1944352001.html

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владимир путин, инаугурация владимира путина — 2024, россия