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Путин прибыл на церемонию инаугурации в Большой Кремлевский дворец - РИА Новости, 07.05.2024
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11:59 07.05.2024 (обновлено: 12:01 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/putin-1944352797.html
Путин прибыл на церемонию инаугурации в Большой Кремлевский дворец
Путин прибыл на церемонию инаугурации в Большой Кремлевский дворец - РИА Новости, 07.05.2024
Путин прибыл на церемонию инаугурации в Большой Кремлевский дворец
Президент России Владимир Путин прибыл на церемонию инаугурации в Большой Кремлевский Дворец, кадры показали на телеканале "Россия 24". РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T11:59
2024-05-07T12:01
владимир путин
инаугурация владимира путина — 2024
россия
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на церемонию инаугурации в Большой Кремлевский Дворец, кадры показали на телеканале "Россия 24".На церемонии инаугурации в обязательном порядке присутствуют члены правительства, депутаты Госдумы и сенаторы, руководители администрации президента, судьи Конституционного суда, дипломатический корпус и другие представители власти, а также звезды спорта и шоу-бизнеса.Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.
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владимир путин, инаугурация владимира путина — 2024, россия
Владимир Путин, Инаугурация Владимира Путина — 2024, Россия
Путин прибыл на церемонию инаугурации в Большой Кремлевский дворец

Путин прибыл на церемонию инаугурации в Большой Кремлевский дворец

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкИнаугурация президента РФ Владимира Путина
Инаугурация президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на церемонию инаугурации в Большой Кремлевский Дворец, кадры показали на телеканале "Россия 24".
На церемонии инаугурации в обязательном порядке присутствуют члены правительства, депутаты Госдумы и сенаторы, руководители администрации президента, судьи Конституционного суда, дипломатический корпус и другие представители власти, а также звезды спорта и шоу-бизнеса.
Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.
Кадры с обновленным Aurus, на котором Путин отправился на инаугурацию - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Путин поехал на инаугурацию на лимузине Aurus Senat
11:57
 
Владимир ПутинИнаугурация Владимира Путина — 2024Россия
 
 
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