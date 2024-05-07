https://ria.ru/20240507/putin-1944348816.html
Путин сегодня проведет несколько рабочих встреч
Путин сегодня проведет несколько рабочих встреч - РИА Новости, 07.05.2024
Путин сегодня проведет несколько рабочих встреч
У президента РФ Владимира Путина запланировано несколько рабочих встреч во вторник, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире Первого канала. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T11:49
2024-05-07T11:49
2024-05-07T11:49
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
инаугурация владимира путина — 2024
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина запланировано несколько рабочих встреч во вторник, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире Первого канала. "Сегодня есть несколько рабочих встреч у президента. Помимо самой церемонии. Одна из них начнется сразу по завершении церемонии", - сказал Песков.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, инаугурация владимира путина — 2024
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Инаугурация Владимира Путина — 2024
Путин сегодня проведет несколько рабочих встреч
Песков: у Путина в планах рабочие встречи, в том числе сразу после церемонии