https://ria.ru/20240507/putin-1944348816.html

Путин сегодня проведет несколько рабочих встреч

Путин сегодня проведет несколько рабочих встреч - РИА Новости, 07.05.2024

Путин сегодня проведет несколько рабочих встреч

У президента РФ Владимира Путина запланировано несколько рабочих встреч во вторник, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире Первого канала. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T11:49

2024-05-07T11:49

2024-05-07T11:49

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

инаугурация владимира путина — 2024

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина запланировано несколько рабочих встреч во вторник, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире Первого канала. "Сегодня есть несколько рабочих встреч у президента. Помимо самой церемонии. Одна из них начнется сразу по завершении церемонии", - сказал Песков.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, инаугурация владимира путина — 2024