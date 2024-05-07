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Глава Росмолодежи оценила указ Путина о национальных целях развития

Глава Росмолодежи оценила указ Путина о национальных целях развития - РИА Новости, 07.05.2024

Глава Росмолодежи оценила указ Путина о национальных целях развития

Глава Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева отметила, что национальная цель развития, касающаяся реализации потенциала каждого РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T20:08

2024-05-07T20:08

2024-05-07T20:11

общество

россия

ксения разуваева

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Глава Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева отметила, что национальная цель развития, касающаяся реализации потенциала каждого человека, которую определил президент России Владимир Путин в своем указе, ложится в основу национального проекта "Молодежь и дети". "Владимир Путин подписал указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года". В документе определены национальные цели развития Российской Федерации. Среди них "реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности", которая ложится в основу нашего национального проекта "Молодежь и дети", - написала в своем официальном Telegram-канале. Она отметила, что другие цели являются не менее приоритетными.

https://ria.ru/20240301/rossiya-1930373331.html

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общество, россия, ксения разуваева, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)