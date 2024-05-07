https://ria.ru/20240507/prodazha-1944471039.html

Производитель масла "Дары Кубани" начал проверку после запрета в Белоруссии

Производитель масла "Дары Кубани" начал проверку после запрета в Белоруссии - РИА Новости, 07.05.2024

Производитель масла "Дары Кубани" начал проверку после запрета в Белоруссии

ГК "Благо", производитель масла "Дары Кубани", проводит проверку своей производственной площадки, а также условий транспортировки и хранения продукции после... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T17:03

2024-05-07T17:03

2024-05-07T17:03

экономика

белоруссия

россия

таможенный союз

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. ГК "Благо", производитель масла "Дары Кубани", проводит проверку своей производственной площадки, а также условий транспортировки и хранения продукции после запрета на продажу в Белоруссии, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Ранее стало известно, что Госстандарт Белоруссии внес российское подсолнечное масло "Дары Кубани" в перечень опасной продукции в стране и запретил к продаже. Согласно данным реестра, к маслу подсолнечному рафинированному дезодорированному вымороженному высшего сорта "Дары Кубани", производителем которого является предприятие "Аквилон" (Россия), применены такие меры, как прекращение действия документов об оценке соответствия, запрет ввоза и обращения, изъятие из обращения. "ГК "Благо" получила уведомление о запрете на продажу подсолнечного масла под торговой маркой "Дары Кубани", производимого на заводе ГК "Благо", 29 апреля. Сам запрет вступил в силу 6 мая... В настоящий момент ГК "Благо" приводит проверку собственной производственной площадки и условий транспортировки и хранения продукции. Хотим отметить, что продукция нашей компании регулярно проверяется как собственными лабораториями, так и независимыми аудиторами и аудиторами торговых сетей, а также Роскачеством", - сказали в пресс-службе компании. Там объяснили, что Гродненская областная инспекция установила превышение по стандартам страны перекисного числа - это показатель качества пищевого жира - в масле, произведенном в октябре 2023 года. "Выявленное значение составило 4,5 мэкв/кг. При этом согласно требованиям регламента таможенного союза ТР ТС 022/2011 для масла установлен показатель перекисного числа до 10 мэкв/кг, соответственно продукция под торговой маркой "Дары Кубани" не превышает это значение и считается безопасной для употребления в пищу", - добавили в компании. Причина, из-за которой изменился показатель, пока не установлена. Как отметили в компании, на него могли повлиять несоблюдение условий транспортировки или хранения готовой продукции. Это изменение не влияет на потребительские качества продукта, уточнили в ГК "Благо", но "является достаточным основанием для контролирующих органов Республики Беларусь для того, чтобы снять с реализации всю продукцию, выпускаемую под этим брендом".

https://ria.ru/20240419/chay-1941164463.html

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экономика, белоруссия, россия, таможенный союз