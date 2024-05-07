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В ДНР вынесли приговор украинскому морпеху за убийство жителя Мариуполя
В ДНР вынесли приговор украинскому морпеху за убийство жителя Мариуполя - РИА Новости, 07.05.2024
В ДНР вынесли приговор украинскому морпеху за убийство жителя Мариуполя
Верховный суд ДНР приговорил к 22 годам колонии строгого режима украинского морпеха Владислава Чернокнижного, который в марте 2022 года застрелил мирного жителя РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T15:48
2024-05-07T15:48
2024-05-07T15:48
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 22 годам колонии строгого режима украинского морпеха Владислава Чернокнижного, который в марте 2022 года застрелил мирного жителя Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего снайпера разведывательного взвода батальона морской пехоты вооруженных сил Украины Владислава Чернокнижного. В суде установлено, что в марте 2022 года Чернокнижный совместно с иными военнослужащими, находясь на наблюдательной позиции, расположенной вблизи родильного дома в Мариуполе, обнаружил шедшего вблизи позиции мирного жителя. Выполняя ранее полученный преступный приказ командира, прицельными выстрелами из автомата он расстрелял мужчину. В результате полученных ранений потерпевший скончался на месте", - сообщили РИА Новости в прокуратуре. Боевик был признан виновным по пп. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории). "С учетом позиции государственного обвинителя, суд приговорил Чернокнижного к 22 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре.
https://ria.ru/20240502/obstrel-1943486540.html
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донецкая народная республика, мариуполь, россия, вооруженные силы украины, общество
Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Общество
В ДНР вынесли приговор украинскому морпеху за убийство жителя Мариуполя
Украинский морпех получил 22 года колонии за убийство мирного жителя Мариуполя