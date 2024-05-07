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Президент Кубы начинает рабочий визит в Россию - РИА Новости, 07.05.2024
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01:48 07.05.2024 (обновлено: 06:03 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/prezident_kuby-1944274256.html
Президент Кубы начинает рабочий визит в Россию
Президент Кубы начинает рабочий визит в Россию - РИА Новости, 07.05.2024
Президент Кубы начинает рабочий визит в Россию
Кубинский лидер Мигель Диас-Канель Бермудес сообщил, что начинает рабочую поездку в Россию, в ходе которой делегация примет участие в заседании Высшего... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T01:48
2024-05-07T06:03
россия
куба
мигель диас-канель бермудес
владимир путин
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МЕХИКО, 7 мая - РИА Новости. Кубинский лидер Мигель Диас-Канель Бермудес сообщил, что начинает рабочую поездку в Россию, в ходе которой делегация примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета."Соотечественники, мы начинаем рабочий визит в Россию для работы над приоритетными областями двусторонней повестки после переизбрания президента Владимира Путина. Мы будем участвовать в (заседании) Высшего Евразийского экономического совета. Все это проходит в рамках 64-й годовщины восстановления наших дипломатических отношений и 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", — написал политик в соцсети Х.
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россия, куба, мигель диас-канель бермудес, владимир путин
Россия, Куба, Мигель Диас-Канель Бермудес, Владимир Путин
Президент Кубы начинает рабочий визит в Россию

Президент Кубы Бермудес сообщил, что начинает свой рабочий визит в Россию

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрилет президента Республики Куба Мигеля Диас-Канель Бермудеса в Москву
Прилет президента Республики Куба Мигеля Диас-Канель Бермудеса в Москву - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Прилет президента Республики Куба Мигеля Диас-Канель Бермудеса в Москву. Архивное фото
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МЕХИКО, 7 мая - РИА Новости. Кубинский лидер Мигель Диас-Канель Бермудес сообщил, что начинает рабочую поездку в Россию, в ходе которой делегация примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
"Соотечественники, мы начинаем рабочий визит в Россию для работы над приоритетными областями двусторонней повестки после переизбрания президента Владимира Путина. Мы будем участвовать в (заседании) Высшего Евразийского экономического совета. Все это проходит в рамках 64-й годовщины восстановления наших дипломатических отношений и 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", — написал политик в соцсети Х.
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РоссияКубаМигель Диас-Канель БермудесВладимир Путин
 
 
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