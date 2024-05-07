https://ria.ru/20240507/pravitelstvo-1944200763.html

Порядок формирования правительства России

Порядок формирования правительства России - РИА Новости, 07.05.2024

Порядок формирования правительства России

Согласно Конституции Российской Федерации, исполнительную власть осуществляет правительство Российской Федерации под общим руководством президента Российской... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T12:53

2024-05-07T12:53

2024-05-07T12:55

справки

россия

правительство рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791844222_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_60e5b6aee514fae8b43938cf5ff99923.jpg

Согласно Конституции Российской Федерации, исполнительную власть осуществляет правительство Российской Федерации под общим руководством президента Российской Федерации.Правительство Российской Федерации состоит из председателя правительства РФ, заместителей председателя правительства РФ и федеральных министров.Правительство Российской Федерации руководит деятельностью федеральных органов исполнительной власти, за исключением федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет президент РФ.Председателем правительства РФ, заместителем председателя правительства РФ, федеральным министром, иным руководителем федерального органа исполнительной власти может быть гражданин Российской Федерации, достигший 30 лет, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.Председателю правительства Российской Федерации, заместителям председателя правительства Российской Федерации, федеральным министрам, иным руководителям федеральных органов исполнительной власти в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской ФедерацииПорядок формирования правительства РФ изложены в Конституции РФ и федеральном законе "О правительстве РФ". Председатель правительства Российской Федерации назначается президентом Российской Федерации после утверждения его кандидатуры Государственной Думой.Представление по кандидатуре председателя правительства Российской Федерации вносится в Государственную Думу президентом Российской Федерации не позднее двухнедельного срока после вступления в должность вновь избранного президента Российской Федерации или после отставки правительства Российской Федерации либо в течение недели со дня отклонения кандидатуры председателя правительства Российской Федерации Государственной Думой или освобождения президентом Российской Федерации от должности либо отставки председателя правительства Российской Федерации.Согласно ФЗ "О правительстве РФ", Государственная Дума рассматривает представленную президентом РФ кандидатуру председателя правительства Российской Федерации в течение недели со дня внесения представления. По результатам рассмотрения представленной президентом РФ кандидатуры председателя правительства Российской Федерации Государственная Дума вправе утвердить или отклонить ее.Если Государственная Дума утверждает представленную президентом РФ кандидатуру председателя правительства РФ, президент Российской Федерации назначает данную кандидатуру на должность председателя правительства РФ.Если Государственная Дума отклоняет представленную президентом РФ кандидатуру председателя правительства РФ, президент РФ вправе внести в Государственную Думу представление по новой кандидатуре председателя правительства или повторно по той кандидатуре, которая была отклонена Госдумой.После трехкратного отклонения Государственной Думой представленных президентом РФ кандидатур председателя правительства РФ президент Российской Федерации назначает на должность председателя правительства Российской Федерации. В этом случае утверждение кандидатуры председателя правительства Российской Федерации Государственной Думой не требуется. Президент Российской Федерации вправе распустить Государственную Думу и назначить новые выборы.Председатель правительства РФ не позднее недельного срока после назначения представляет президенту Российской Федерации предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти, за исключением случая, когда предшествующий председатель правительства Российской Федерации освобожден от должности президентом Российской Федерации.Председатель правительства Российской Федерации представляет Государственной Думе на утверждение кандидатуры заместителей председателя правительства Российской Федерации и федеральных министров (за исключением федеральных министров, назначаемых президентом). Государственная Дума не позднее недельного срока принимает решение по представленным кандидатурам.Заместители председателя правительства РФ и федеральные министры, кандидатуры которых утверждены Государственной Думой, назначаются на должность президентом Российской Федерации. Президент Российской Федерации не вправе отказать в назначении на должность заместителей председателя правительства РФ и федеральных министров, кандидатуры которых утверждены Государственной Думой.В случае трехкратного отклонения Государственной Думой кандидатур заместителей председателя правительства Российской Федерации, федеральных министров президент Российской Федерации вправе назначить заместителей председателя правительства Российской Федерации, федеральных министров из числа кандидатур, представленных председателем правительства Российской Федерации. В данном случае утверждение кандидатур Государственной Думой не требуется. Если после трехкратного отклонения Государственной Думой представленных кандидатур более одной трети должностей членов правительства Российской Федерации (за исключением должностей федеральных министров, утверждаем президентом РФ) остаются вакантными, президент Российской Федерации вправе распустить Государственную Думу и назначить новые выборы.Президент Российской Федерации назначает на должность федеральных министров – руководителей федеральных органов исполнительной власти, ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности, после консультаций с Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее - Совет Федерации);Президент Российской Федерации вносит в Совет Федерации представление по кандидатуре федерального министра, назначаемого на должность, и другие материалы, характеризующие представляемую кандидатуру.Совет Федерации не позднее недельного срока со дня получения представления и других материалов, информирует в письменной форме Президента Российской Федерации о результатах рассмотрения представленной кандидатуры.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, правительство рф