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В России потушили 65 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 07.05.2024
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09:18 07.05.2024 (обновлено: 11:50 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/pozhary-1944296626.html
В России потушили 65 природных пожаров за сутки
В России потушили 65 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 07.05.2024
В России потушили 65 природных пожаров за сутки
В России за сутки потушили 65 природных пожаров на площади более семи тысячи гектаров, сообщила Авиалесоохрана в Telegram-канале. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T09:18
2024-05-07T11:50
происшествия
россия
еврейская автономная область
природные пожары в россии
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В России за сутки потушили 65 природных пожаров на площади более семи тысячи гектаров, сообщила Авиалесоохрана в Telegram-канале. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 06.05.2024 года в 15 регионах России лесопожарными силами ликвидировали 65 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 7261 гектар", — говорится в релизе. К полуночи 7 мая на территории страны насчитывалось 60 лесных пожара, их общая площадь составляла 69 676 гектаров. Пожары активно тушили. Самая большая площадь возгораний — в Еврейской автономной области, там действовали семь пожаров на 18 732 гектарах.
https://ria.ru/20240507/pozhar-1944284790.html
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происшествия, россия, еврейская автономная область, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Еврейская автономная область, Природные пожары в России
В России потушили 65 природных пожаров за сутки

В России за сутки потушили 65 природных пожаров на площади 7261 гектара

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Тушение лесных пожаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В России за сутки потушили 65 природных пожаров на площади более семи тысячи гектаров, сообщила Авиалесоохрана в Telegram-канале.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 06.05.2024 года в 15 регионах России лесопожарными силами ликвидировали 65 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 7261 гектар", — говорится в релизе.
К полуночи 7 мая на территории страны насчитывалось 60 лесных пожара, их общая площадь составляла 69 676 гектаров. Пожары активно тушили.
Самая большая площадь возгораний — в Еврейской автономной области, там действовали семь пожаров на 18 732 гектарах.
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ПроисшествияРоссияЕврейская автономная областьПриродные пожары в России
 
 
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