https://ria.ru/20240507/pozhary-1944296626.html

В России потушили 65 природных пожаров за сутки

В России потушили 65 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 07.05.2024

В России потушили 65 природных пожаров за сутки

В России за сутки потушили 65 природных пожаров на площади более семи тысячи гектаров, сообщила Авиалесоохрана в Telegram-канале. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T09:18

2024-05-07T09:18

2024-05-07T11:50

происшествия

россия

еврейская автономная область

природные пожары в россии

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В России за сутки потушили 65 природных пожаров на площади более семи тысячи гектаров, сообщила Авиалесоохрана в Telegram-канале. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 06.05.2024 года в 15 регионах России лесопожарными силами ликвидировали 65 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 7261 гектар", — говорится в релизе. К полуночи 7 мая на территории страны насчитывалось 60 лесных пожара, их общая площадь составляла 69 676 гектаров. Пожары активно тушили. Самая большая площадь возгораний — в Еврейской автономной области, там действовали семь пожаров на 18 732 гектарах.

https://ria.ru/20240507/pozhar-1944284790.html

россия

еврейская автономная область

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происшествия, россия, еврейская автономная область, природные пожары в россии